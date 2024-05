Mít jiného týmového kolegu, vynikal bych častěji, říká Pérez

Zůstane Sergio Pérez u Red Bullu? S jeho formou je to občas trochu jako na horské dráze. Na konci roku mu končí smlouva.

Sergio Pérez měl dobrý vstup do sezóny. V prvních dvou závodech skončil druhý, pak byl pátý, třetí a následně druhý a třetí. Poslední dva závody se mu ale moc nepovedly.

Konkurence se blíží a nikdo neví, jaká bude situace v roce 2026. Red Bull tak bude potřebovat silnou týmovou dvojku. Už dnes víme, že k Red Bullu nezamíří nikdo z jezdců McLarenu, Alonso nebo Albon. Všichni mají smlouvy, někteří je letos prodloužili. Jednou z nejlepších možností je Sainz. U něj je situace jednoduchá – pokud se něco nezměnilo, je zatím bez smlouvy pro příští rok.

Jak by se Sainzovi vedle Verstappena dařilo? Nevylámal by si zuby stejně jako mnoho jezdců před ním? Samozřejmě existuje i možnost, že Pérez zůstane.

Podle mexického Fox Sports měl Red Bull nabídnout Pérezovi roční smlouvu. Ten to měl ale odmítnout, chce dvouletý kontrakt.

„Nebylo by fér, kdybych mluvil za ostatní jezdce, ale existují důvody, proč to v Red Bullu nefunguje každému,“ řekl Pérez, kterého cituje RacingNews365.

„Být Verstappenovým týmovým kolegou je nesmírně pikantní. Jsem si jistý, že bych vynikal častěji, kdybych měl jiného týmového kolegu. Je to však fantastická výzva. Max je nejlepší jezdec, je komplexní a dělá málo chyb.“

„Je skvělé mít takového týmového kolegu, protože víte, že musíte tlačit na pilu a mít perfektní víkendy, abyste ho porazili.“

„Když se neustále trápíte a máte týmového kolegu, jako je Max, který doručuje výsledky víkend co víkend, dostanete se do začarovaného kruhu. Neustále se díváte na nastavení auta, i když tam už není moc věcí, které by se daly dělat.“

„Musíte se opravdu resetovat a zůstat psychicky silní, protože někdy to může být velmi těžké. V Red Bullu prostě potřebujete psychickou odolnost.“