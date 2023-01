Mít dlouhodobou smlouvu je v F1 privilegiem, říká Albon

Alexander Albon si pochvaluje, že má po období nejistoty konečně zajištěnou budoucnost ve formuli 1 na několik let dopředu.

Thajsko-britský závodník Williamsu se vloni do F1 vrátil po roční odmlce, kterou strávil v gétéčkovém šampionátu DTM.

Díky vydařeným výkonům si již v létě zajistil smlouvu, která mu garantuje sedačku v F1 na delší období. Konkrétní délka smlouvy není veřejně známá, nicméně Williams i jezdec potvrdili, že jde o víceletou dohodu.

Albonovi, který do F1 vstoupil poprvé v roce 2019, dodal podpis smlouvy podle jeho slov hodně klidu.

„Když jsem podepsal dlouhodobou smlouvu, byl to jeden z nejlepších pocitů. Pokud mám být upřímný, tak je to ve Formuli 1 privilegium. Cítím se velmi dobře, jsem hrdý a pyšný na to, jak to dopadlo,“ citoval Albona britský Autosport.

„Ve formuli 1 to pro mě předtím byla tak trochu horská dráha nahoru a dolů a je fajn, že teď cítím, že se mi daří,“ uvedl pilot Williamsu s odkazem na své první sezony, kdy se sice velmi rychle dostal do špičkového týmu, ale v Red Bullu následně dlouho nevydržel a dokonce na rok vypadl z F1.

„Těším se, že budu v novém roce pracovat s týmem a soustředit se na vývoj vozu. Zkrátka na to, co se považuje za normální a nikoliv starat o to, jestli si udřžím sedačku,“ vysvětluje Albon, proč je důležité mít dlouhodobou smlouvu.