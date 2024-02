Mistři světa v důchodu Hamiltona nenahradí. Rosberg to vyloučil, s Vettelem Wolff nepočítá

Toto Wolff uvedl, že Mercedes bude při hledání Hamiltonova nástupce „odvážný“. Kromě některého ze současných jezdců by mohl vzít nováčka nebo některého z bývalých jezdců.

Teoreticky se nabízí mistři světa Nico Rosberg a Sebastian Vettel. Prvně jmenovaný je ale mimo F1 už delší dobu a dokonce nezávodí ani jinde.

Rosberg odešel z F1 po zisku titulu v roce 2016 a v rozhovoru pro Süddeutsche Zeitung dal jasně najevo, že se vracet nehodlá.

„S tím je konec, žádný návrat neplánuji,“ řekl Rosberg, jehož prioritou je nyní nový život finančního investora a muže od rodiny. „Mám velký respekt před nebezpečím.“

„A nemohl bych to dělat jen tak. Musel bych se intenzivně připravovat celý rok, už jen proto, abych si v mozku vytrénoval synapse (spojky neuronů). Závodní jezdec musí v plné rychlosti reagovat velmi rychle a přesně. To jsem po dlouhé pauze ztratil. Svaly jsou také hodně namáhané, když se snažíte udržet volant při odstředivých silách.“

Sebastian Vettel není z F1 tak dlouho, a pokud by se rozhodl vrátit, měl by dostatek času na trénink. Samozřejmě je otázkou, jaké by byly jeho výkony. Jeho jméno ale fakticky vyloučil Toto Wolff.

„Myslím, že se rozhodl, že už nebude závodit,“ řekl nedávno Wolff pro Auto Motor Und Sport. „Pravidelně spolu hovoříme. Mluvili jsme spolu i včera, ale nebylo to o tom, že by za nás v budoucnu jezdil.“

Ve hře je pak ještě jeden mistr světa – Fernando Alonso. Nejzkušenější jezdec historie ve F1 zůstává a stav jeho formy tak můžeme sledovat v přímém přenosu. Alonso sám nyní uvedl, že si je vědom toho, že může být „žádaným zbožím“ na trhu jezdců.

Odvážné rozhodnutí ale může nakonec znamenat zcela opačný konec jezdeckého spektra – spekuluje se, že Mercedes angažuje svého juniora. Andrea Kimi Antonelli bude za pár dní debutovat ve F2.