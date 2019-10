Mistří světa F1 a MotoGP si vyzkouší závodní stroje toho druhého

Při výměně se šampioni svých kategorií projedou v jeden den v závodním stroji toho druhého. Italská legenda motocyklového sportu si vyzkouší vůz Mercedes formule 1 a Hamilton naopak motocykl Yamaha.

Rossi si jízdu s formulí 1 vyzkoušel už v minulosti, když několikrát testoval Ferrari a prezentoval se velmi dobrými časy.

Hamilton si minulý rok v Jerezu vyzkoušel superbike Yamaha, a ani on si nevedl z pohledu zajetých časů špatně.

„Vždy jsem miloval motocykly. Jsem ale příliš starý, abych jezdil MotoGP. Nejsem tak odolný proti nárazům jako mladý (Marc) Márquez!,“ řekl Hamilton.

Během motocyklové Velké ceny Japonska, která se o víkendu jela na okruhu v Motegi, Rossi potvrdil, že se tato výměna plánuje.

„Už je to nějaká doba, co jsme o tom mluvili, bude to krásná věc. Snaží se zorganizovat den, ve kterém si on vyzkouší mou M1 a já jeho mercedes. Doufáme, že se to podaří, řídit monopost F1 je vždy skvělé,“ řekl Rossi.

Otázkou zatím zůstává, na kterém okruhu k tomu dojde. Nejvíce se v tomto ohledu skloňuje trať Yas Marina v Abú Dhabí, kde se po posledním závodě letošní sezóny F1 uskuteční ještě testy.

Foto: Getty Images / Mark Thompson