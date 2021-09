Místo titulu přišla smrt. Před 60 lety se na Monze odehrála nejhorší nehoda v historii F1

Je to 60 let, co na Monze došlo k tragické nehodě Wolfganga von Tripse.

Místo titulu přišla smrt a jedna z nejhorších nehod v historii motorsportu. Wolfgang von Trips (celým jménem Wolfgang Alexander Albert Eduard Maximilian Reichsgraf Berghe von Trips) se narodil v roce 1928 v Kolíně nad Rýnem a pocházel z šlechtického rodu z Porýní. V roce 1956 se pokoušel debutovat ve formuli 1, k čemuž ale došlo reálně až o rok později. Parabolica bude přejmenovaná na Curva Alboreto Jeho nejlepší sezónou byla nepochybně ta v roce 1961. „Taffy“, jak mu přezdívali přátelé, vyhrál s Ferrari v Zandvoortu a Silverstonu. Kromě toho měl v sezóně, která tehdy čítla jen devět závodů, na kontě také dvě druhá místa z Belgie a Německa. Na Monzu tak von Trips přijížděl jako lídr šampionátu. Velká cena Itálie byla v roce 1961 předposledním závodem sezóny. F1 po Monze čekal ještě závod za velkou louží na okruhu Watkins Glen. Jestli by tehdy Wolfgang von Trips své tažení dotáhl do zdárného konce a stal se mistrem světa formule 1, se už nikdy nedozvíme. Velká cena Itálie 1961 Von Trips měl na Monzu smíšené vzpomínky. V roce 1956 se v tréninku v Curva Grande zlomilo jeho řízení a poslalo ho na stromy rychlostí 190 km/h. Víkend pro něj tehdy skončil a na skutečný debut ve F1 si musel počkat do další sezóny. O rok později získal v Monze své první stupně vítězů, ale v dalším roce narazil v prvním kole do BRM Harryho Schella a závod pro něj skončil. Třetí nehoda v chrámu rychlosti se mu stala osudnou. Závod na desetikilometrové trati začal v 15:00. Ano, tehdy se v Monze jelo naposledy na slavném klopeném ovále. Von Trips startoval se svým „žraločím ferrari“ z pole position, ale na startu se propadl. Částečně i proto, že Ferrari používalo pro rovinky dlouhé převody a na startu závodu tak rudé monoposty ztrácely. Před jezdce Ferrari se dostal Jim Clark, který startoval ze sedmého místa. V zatáčce Parabolica boural se svým lotusem Gerry Ashmore a těžce se zranil. To nejhorší mělo ale teprve přijít. Zvětšit video V polovině druhého kola byl Clark už zase za von Tripsem, který se pokoušel dojet vedoucí trojici. Za svými zády měl však Clarka, o němž možná vůbec nevěděl. „Chystal jsem se ho předjet a moje přední kola byla téměř v úrovni jeho zadního kola, když začal brzdit,“ popsal později Clark. V rovince, která jezdce přivádí do Parabolicy, došlo k drobnému kontaktu. Ferrari von Tripse bylo vymrštěno ven z trati přímo do diváků. Von Trips vyletěl z auta a na místě zemřel. Jeho vůz zabil 11 lidí na místě a další čtyři podlehli svým zraněním později v nemocnici. Závod i přes nehodu pokračoval. Údajně proto, aby diváci hromadně neodcházeli domů a neucpali silnice v okolí okruhu a neznemožnili tak záchranné práce. Vyhrál Phil Hill, který se následně stal také mistrem světa.