Místo safety caru 20 názorů. Jezdci chtějí po FIA, aby během deště zavedla průzkumná kola

Jezdci navrhují, aby během deště situaci na trati nezkoumal safety car ale celé startovní pole.

Pokud hodně prší, je závodění obvykle přerušené. Jakmile se situace uklidní, ředitelství závodu vyšle na trať safety car, aby prověřil podmínky.

Podle jezdců je ale safety car nevhodný, protože množství vodní tříště, které se za ním vytváří, je jiné, než když je na trati 20 vozů F1.

To může vést ke zbytečným zpožděním při restartu závodu, ale také k vykreslení mylného dojmu u fanoušků a televizních komentátorů, že podmínky se zdají být lepší, než ve skutečnosti jsou.

Po diskusích mezi členy Asociace jezdců Grand Prix (GPDA) se objevila myšlenka na zavedení nového postupu „průzkumných“ nebo „informačních“ kol.

Na trať by se vydali jezdci a to sami nebo spíše za safety carem a odjeli kolo nebo několik kol. Ředitelství závodu by pak mohlo získat přímou zpětnou vazbu, aby bylo možné lépe posoudit, zda podmínky jsou nebo nejsou bezpečné.

„Ředitel závodu by měl mít možnost tzv. průzkumných kol,“ řekl šéf GPDA Alex Wurz pro Motorsport.com.

„Mohl by tedy říci, pokud by týmy souhlasily s tímto postupem, že za 10 minut pošleme auta na trať, jako by se jelo kolo na startovní rošt.“

„V tomto kole by všichni jezdci viděli, jaké jsou podmínky. Mohli bychom mít dvacet názorů dvaceti jezdců, kteří jsou těmi, kdo riskují své životy. A pak by to bylo pro FIA mnohem informovanější rozhodnutí.“

„Je to lepší i pro maršály, protože budou vědět, jestli vidí na další maršálské stanoviště. Pokud nevidíte na další stanoviště maršálů, tak byste opravdu neměli závodit, protože byste v tom bílém oblaku mlhy neviděli nehodu.“

„Díky těmto průzkumným kolům nás mohou i maršálové informovat o podmínkách. Ředitel závodu získá lepší informovaný obrázek a všechny miliony diváků po celém světě se mohou na vlastní oči přesvědčit, jak to vypadá.“

O návrhu se bude nejspíše diskutovat v Austinu. Wurz uvedl, že nápad vznikl na základě slov Lewise Hamiltona, který řekl, že může podmínky zhodnotit během minuty, pokud vyjede na trať, ale nedokáže to z televizní obrazovky.

„Říkal jsem si, ‚můj bože, má absolutní pravdu‘. Vyžaduje to ale změnu pravidel a procedur. A to je potřeba velmi rychle dát k dispozici řediteli závodu.“