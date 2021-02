Místo pravidla džentlmenská dohoda. Formule 1 by mohla srovnat výkony motorů

Za rok touto dobou budou moci výrobci nasadit nové verze pohonných jednotek. Poté dojde ke zmrazení. V roce 2025 vstoupí v platnost nová pravidla, která definují nové pohonné jednotky.

Dříve se spekulovalo, že pokud budou rozdíly mezi výrobci velké, mohlo by dojít k vyrovnání výkonů. Jednou z cest je například vyšší průtok paliva pro výrobce, který bude ztrácet.

Oficiálně žádné pravidlo „motorového balastu“ neexistuje, ale podle Hornera to neznamená, že F1 pro podobné případy nemá řešení.

„I když v pravidlech nic není, existuje dohoda mezi týmy nebo výrobci,“ řekl Christian Horner, kterého cituje RaceFans.

„Každý z nich bude podporovat FIA, aby to vyřešila, pokud to nějaký výrobce nezvládne. Každý z výrobců se zavazuje, že to bude řešit, pokud to nastane, i když to není v pravidlech.“

Horner uvedl, že k zavedení jakýchkoliv metod pro úpravu výkonu různých pohonných jednotek bude zapotřebí souhlas týmů.

„Není to tak ideální jako pravidlo, ale myslím si, že dává FIA nezbytné zmocnění, aby přivedla strany k jednacímu stolu.“