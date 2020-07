Místo obrubníků budou v posledních zatáčkách Red Bull Ringu detektory

Potrestat jezdce za překročení traťových limitů například tak, že vjede do štěrkové zóny, je asi v pořádku. V posledních letech se ale na některých tratích objevily obrubníky, které byly nebezpečné. Velkým tématem to bylo vloni zejména na Red Bull Ringu.

Letos by mohla být situace o to vážnější, že máme tři závody v řadě. Pokud by došlo k poškození vozu v průběhu tohoto víkendu, mohly by mít některé týmy problémy s náhradními díly.

Místo obrubníků ale budou v posledních dvou zatáčkách detektory. Elektronika oznámí ředitelství závodu každé překročení traťových limitů v zatáčkách 9 a 10.

V kvalifikaci by to pro jezdce znamenalo smazání času. V závodě si bude moci dovolit dvakrát překročit traťové limity. Při třetím porušení uvidí černo-bílou vlajku, která se vrátila do F1 v loňské sezóně a znamená varování při porušení sportovních pravidel. Každé další překročení traťových limitů už bude nahlášeno stewardům, kteří by pak patrně udělili penalizaci.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon