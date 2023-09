Místo hracích kostek čaj a bačkory? Týmy se obávají nízkých teplot v Las Vegas

Formule 1 se letos vrací do Las Vegas. Kromě nového okruhu čeká na týmy možná ještě jedna výzva – netradičně nízké teploty.

V Las Vegas se pojede na konci listopadu. V případě amerických závodů jsme obvykle zvyklí na časy pozdě večer našeho času. Tentokrát ale bude závod v USA z našeho pohledu hodně podobný právě skončené Grand Prix Japonska.

V Las Vegas se totiž pojede pozdě v noci. Kvalifikace začne o půlnoci místního času, závod pak v sobotu ve 22:00 místního času (v neděli v 7:00 našeho času).

Stačí červená vlajka a kvalifikace se může dostat až do místních brzkých ranních hodin.

V té době se mohou teploty dostat i pod 10 °C a vzhledem k tomu, že se pojede po tmě, tak trať nebude mít o moc více.

Rekord zřejmě nepadne. Nejstudenějším závodem v historii byla Velká cena Kanady v roce 1978, kdy měl vzduch jen 5 °C. Nejvíce horký závod mimochodem odjela F1 v Bahrajnu v roce 2005. Teploměr ukazoval 42,5 °C.

Nízká teplota může představovat problém zejména pro pneumatiky, které bude těžké dostat do provozního okna. Pokud se to jezdcům nepovede, může docházet k drolení.

Andrew Shovlin z Mercedesu řekl, že to pro týmy není úplná novinka, protože chladné teploty panovaly obvykle na předsezónních testech v Barceloně. Jenomže tam týmy nemusí jet ráno kvalifikaci a mohou počkat, až katalánské sluníčko trať ohřeje. Navíc letos se v Barceloně nejelo, takže ostrou zkušenost se současnými pneumatikami týmy nemají.

Podobně jako Shovlin to vidí také šéfinženýr AlphaTauri Jonathan Eddolls. „Jedním z největších problémů budou pravděpodobně teploty,“ řekl Eddols pro Motorsport.com.

„Myslím, že očekáváme teplotu vzduchu přibližně 10 °C, takže velmi podobné zimnímu testu. V mnoha letech jsme zimní testy v Barceloně prováděli při takových teplotách, takže to pro nás nebude úplná novinka.“

„Rozhodně je to ale netradiční, pokud jde o to, kde budeme provozovat současné pneumatiky ve srovnání s tím, na co jsme v sezóně běžné zvyklí.“

Jestli se někdo na teploty v Las Vegas dívá s mírným optimismem, tak je to Haas. Americký tým má v kvalifikacích relativně solidní tempo, ale v závodě se pak kvůli problémům s přehříváním pneumatik propadá.

„Je to velmi odlišné teplotní okno, takže musíme pneumatiky donutit, aby fungovaly," řekl šéfinženýr Ajao Komacu. „Ale kdybych si měl vybrat horko nebo zimu, v tuto chvíli bych si vybral chladné podmínky!“

„Myslím, že to pro nás bude velká výzva, zejména pro náš tým s nástroji, které máme k dispozici, pokud jde o simulaci před závodem. Naše nástroje jsou omezenější ve srovnání například s Mercedesem.“