Minulý rok jsem F1 sledoval jen kvůli Verstappenovi, přiznal Alonso

Alonso z F1 odešel po sezóně 2018 po neúspěšném působení u McLarenu. Následující dva roky si zkoušel různé motoristické závody od Indy 500, 24 hodin Le Mans, které v letech 2018 a 2019 s Toyotou vyhrál, a vloni startoval i v rallye Dakar.

Španěl přiznal, že když ve F1 nezávodil, příliš se o ni nezajímal. Televizi si zapnul pouze s nadějí, že se Verstappenovi podaří konkurovat Lewisovi Hamiltonovi a oživí tím závod.

„Minulý rok, když jsem nezávodil, tak jsem zapnul televizi, abych viděl, co Max udělá v závodě, protože on byl jediný, kdo něco dělal,“ řekl Alonso pro Soymotor.com.

„Věděli jste, že Bottas Hamiltona neohrozí a pokud se nestane nic zvláštního, Hamilton vyhraje. Ale Verstappen, jestli startuje z první řady, jestli je auto dobré... důležité je také charisma.“

Verstappen má velkou řadu příznivců, kteří jej doprovázejí na závody a oblečeni do oranžových barev jej podporují. Alonsovi toto připomíná doby, kdy byly na jeho podporu tribuny oblečeny do modré.

„Dívám se na to s obdivem a užívám si ten moment, když vidím všechny ty nadšené lidi, v tomto případě Verstappenem. Také jsem měl ale to štěstí zažít to z první řady, když jsem si tolik let u Renaultu užíval tu modrou vlnu,“ vzpomíná Alonso, který s přestávkami ve formuli 1 závodí od roku 2001.

„Nejsem závistivý, dívám se na to s obdivem k nim a také s vědomím, že my jsme měli to štěstí, že jsme měli plný okruh (podporovatelů).“