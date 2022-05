Milion sem, milion tam. Red Bull a Ferrari se dohadují, kdo kolik utratil a může utratit

Ve Španělsku chystá řada týmů nasadit balík vylepšení. Týmy jsou letos v poněkud schizofrenní situaci. Nové vozy samozřejmě nabízí velký potenciál pro vývoj, ale ten tlačí dolů rozpočtový strop. Pro letošní rok je oficiálně stanoven na 140 milionů dolarů plus dvakrát 1,2 milionu za každou velkou cenu, která je nad rámec 21 závodních víkendů. Některé výdaje (mzdy jezdců, nejlépe placených zaměstnanců, pohostinství atd.) se do rozpočtového stropu nezapočítávají.

Na druhou stranu týmům dělá problém inflace a rostoucí náklady.

Mattia Binotto po Miami uklidňoval fanoušky, že Red Bull sice nasadil nové díly, ale kvůli rozpočtovému stropu nemůže vyvíjet takhle pořád. „V posledních dvou závodech Red Bull získal asi dvě desetiny,“ citovala šéfa Ferrari italská média. „Abychom udrželi krok, musíme také přinášet vylepšení.“

Günther Steiner odhaduje, že po odečtení všech ostatních nákladů zbývá špičkovému závodnímu týmu ve formuli 1 jen asi deset milionů dolarů, které skutečně může investovat do vylepšení. Kdo je šetrný, může utrácet více.

Binotto měl někde v mediálním prostoru říct, že Red Bull už utratil 75 % částky, kterou má na vývoj. Ve skutečnosti to zřejmě Binotto neřekl. Motorsport Italia se odvolává spíše na anonymní zdroje. Ale to není tak podstatné. Helmut Marko podobná čísla odmítl.

Skutečnost, že Red Bull již vyčerpal 75 % svého rozpočtu na vývoj, označil Helmut Marko pro Motorsport Total za „nesmysl“ a dodává: „Nemyslím si, že jsme v tomto ohledu ve výrazně jiné pozici než Ferrari. A docela by mě zajímalo, jaký vliv na ně má to, že Carlos Sainz už několikrát boural. To nemůže být levné.“