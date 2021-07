Mikrofon zachytil Ricciarda: Je to na hov**, řekl. Myslel tím nový vůz?

„Jo, ne, je to hrozné. Je to na hov**, je to horší,“ řekl Ricciardo během prezentace nového vozu. Slova Australana zachytil mikrofon. Vzhledem k tomu, že chyběly záběry, nebylo patrné, na co se Ricciardo dívá.

Během pozdější oficiální prezentace F1 Ricciardo poměrně diplomatickou odpovědí naznačil, že ne vše z vozu lahodí jeho oku.

„Líbí se mi jeho zadní část,“ řekl. „Zadní část vypadá jako ze staré školy, připomíná mi to stylem rok 2008, což je super. Předek je hodně odlišný, ale jako u všech věcí, čím déle se na něj díváte, tím normálnější je začnete vnímat.“

Když Ricciardo o této záležitosti hovořil později, vysvětlil, že komentáře zachycené na mikrofon rozhodně neměly nic společného s designem vozu pro rok 2022.

„Pravděpodobně jsem mluvil o něčem jiném, protože upřímně řečeno jsme se bavili o docela dost věcech,“ řekl jezdec McLarenu.

„Abych byl upřímný, nevzpomínám si, že bych něco takového řekl, protože mi to vlastně přišlo docela v pohodě. Nebyl bych k němu tak vyhraněný, možná to bylo tím lakem, ale tohle bych o něm neřekl.“