Mika Häkkinen se těší na svůj první desetihodinový závod

Desetihodinovka v Suzuce bude čtvrtým a zároveň předposledním závodem sezóny Intercontinental GT Challenge 2019, která odstartovala v únoru v Bathurstu a poté pokračovala v březnu na Laguna Seca a na konci července v belgickém Spa. Po Suzuce sezóna vyvrcholí na znovu otevřeném a zrekonstruovaném jihoafrickém okruhu Kyalami, který v minulosti hostil i grand prix formule 1.

Němečtí tovární piloti Mercedesu Maximilian Buhk a Maximilian Götz se budou na japonské půdě pokoušet zvýšit svůj náskok v čele šampionátu, pro jiné jezdce to však bude teprve první start v IGTC. Do této skupiny patří i Mika Häkkinen, který se k závodění vrací po osmi letech.

Padesátiletý Fin, který se ve službách McLarenu stal v letech 1998 a 1999 dvakrát po sobě mistrem světa, se s kariérou dočasně rozloučil v roce 2011, kdy s Mercedesem SLS AMG GT3 absolvoval tisícikilometrový závod šampionátu Intercontinental Le Mans Cup v čínské Žuhaji. Na scéně sportovních vozů nyní proběhne i Häkkinenův návrat k závodění.

Vítěz dvaceti grand prix se nedělní desetihodinovky v Suzuce zúčastní s vozem McLaren 720S GT3, který bude startovat pod hlavičkou týmu Planex SmaCam Racing. Häkkinen se bude během závodu střídat za volantem speciálu GT3 se dvěma zkušenými Japonci. Prvním z nich je osmatřicetiletý Hiroaki Išijura, celkový vítěz Super GT z roku 2007 a dvojnásobný šampion série Super Formula (dříve Formula Nippon) ze sezón 2015 a 2017. Druhým japonským jezdcem v posádce bude Katsuaki Kubota, sedmapadesátiletý „gentleman driver“.

Häkkinenovi se příležitost ke startu v Suzuce naskytla na základě jeho funkce ambasadora značky McLaren a také díky jeho dobrým vztahům s vedením japonského okruhu, na který má Fin z dob své aktivní kariéry velmi příjemné vzpomínky (vítězná zakončení mistrovských sezón 1998 a 1999).

„Během tohoto roku už jsem byl v Suzuce čtyřikrát. Při několika příležitostech jsem přijel na pozvání samotného okruhu, abych se zde zúčastnil různých oslav a festivalů,“ řekl Häkkinen pro sportscar365.com.

„Při několika příležitostech jsem sem tedy přijel, čehož využili organizátoři, kteří se mě ptali, jestli by mě zajímal start v desetihodinovém závodě.“

„Podíval jsem se na to z různých úhlů a přišlo mi to jako dobrý nápad.“

Häkkinen se před tímto víkendem zúčastnil několika testování s týmem Planex SmaCam Racing, která mu pomohla pochopit, jak moc obtížný úkol na něj bude čekat během jeho prvního desetihodinového závodu v kariéře.

„Abych byl upřímný, tak ještě nikdy jsem si nevyzkoušel podobný závod. Nikdy jsem ještě nejel desetihodinovku. Vše je to pro mě nové, takže získám mnoho nových zkušeností.“

„Hodně jsem se bavil s týmem a také s McLarenem o tom, jak tyto závody probíhají, jaká rizika na mě mohou čekat a o co se mám během desetihodinovky nejvíce starat. Je to velmi obtížné, čehož jsem si vědom.“

„Navzdory přípravám bez předchozích zkušeností nikdy nebudu schopen předpovědět, co se může stát.“

Fin si pro svůj debutový závod v IGTC neklade žádné cíle, chce především dojet do cíle a užít si závodní víkend.

„Vážně jsem si nestanovil žádné cíle. Naší prioritou je pochopitelně dokončit závod.“

„Bavíme – li se o nějakých pozicích, tak nejprve musíme po tréninku zjistit, jak na tom doopravdy jsme. Musíme zjistit, jak náš tým ve všech aspektech pracuje. Poté bude snazší stanovit si nějaký plán pro závod,“ dodává Fin, který se podle svých slov na závod těší. Häkkinen navíc pro sportscar365.com také připustil, že by se v budoucnu mohl začít více věnovat vytrvalostním závodům.

👨‍🚀 108 drivers

🚗 36 cars

🌐 27 #IntGTC entries

⚙️ 13 manufacturers



Say 👋🏻 to #Suzuka10H’s class of 2019! pic.twitter.com/ZLPABweilD