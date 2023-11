Micka Schumachera formule E neláká. Preferuji auta na benzin, říká

Rezervní jezdec Mercedes Mick Schumacher prohlásil, že o závodění v elektrické formuli E nemá zájem.

Po dvou letech v roli závodního pilota týmu Haas ve formuli 1, letos Mick Schumacher působí jako rezervní jezdec Mercedesu, kterému pomáhá i na simulátoru.

Vzhledem k tomu, že závodní sedačku v F1 Schumacher nejspíš nezíská ani pro příští rok, množí se spekulace o tom, kam povedou jeho další kroky.

Pravděpodobnou variantou je Schumacherova účast v seriálu FIA WEC, tedy šampionátu vytrvalostních závodů, kde by vítěz F2 z roku 2020 mohl hájit barvy týmu Alpine, jehož vůz kategorie hypercar nedávno testoval v Jerezu. I nadále by přitom mohl zastávat pozici rezervy u Mercedesu v F1.

Mladý Němec každopádně nejspíše nezamíří do formule E, která je jinak oblíbenou destinací jezdců, kteří přišli o angažmá ve formuli 1. Důvod je jasný – elektrické formule totiž nejsou Schumacherovi příliš po chuti.

„Jestli bych ocenil zkušenost s formulí E? Budu k vám velmi upřímný a řeknu vám, že ne,” uvedl Mick Schumacher v rozhovoru pro Tuttomotoriweb.it.

„Mám rád motory, mám rád benzín, takže tohle určitě ne," prohlásil syn sedminásobného šampiona F1.

„Kdo ale ví, co nás čeká v budoucnu? Třeba bych mohl změnit i svá očekávání...Každopádně mám rád auta ze staré školy a vše, co s tím souvisí, tedy V8, zápach a ostatní věci. To je to, co mě zajímá,” dodal 24letý Němec.