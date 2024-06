Micka Schumachera bych jako náhradu za Estebana Ocona nedoporučil, říká Guenther Steiner

Stáj Alpine v pondělí oznámila, že pro ni po skončení letošní sezony již nebude pokračovat Esteban Ocon, který se tak s týmem z Enstone rozloučí po pěti společně odjetých ročnících.

Jediná francouzská ekipa v současné F1 tak bude muset najít jezdce, jenž vítěze Velké ceny Maďarska 2021 nahradí.

Mezi možnými kandidáty na uvolněnou sedačku u Alpine se objevují mj. i jména Jacka Doohana, jenž je rezervním jezdcem francouzské stáje, ale například i Mick Schumacher, který barvy francouzské značky hájí v šampionátu vytrvalostních závodů WEC.

Podle bývalého Schumacherova šéfa ze stáje Haas, pro kterou Němec závodil v F1 v letech 2021 až 2022, by však syn sedminásobného šampiona neměl být pro Alpine tou nejlepší volbou.

„V tuto chvíli ne. Musíte sehnat nejlepšího jezdce, který je teď k mání. Myslím, že existují jezdci, kteří ukazují, že jsou velmi dobří. A jako tovární tým musíte získat to nejlepší, co jde,“ prohlásil Steiner v youtubovém pořadu The Red Flags Podcast s tím, že by měl Alpine sáhnout spíše po Cunodovi či Sainzovi.