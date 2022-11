Mick si místo zaslouží, říká Vettel. Vina je podle něj také na straně Haasu

Mick Schumacher i Sebastian Vettel končí ve F1, i když prvně jmenovaný věří, že se brzy vrátí.

Vettel doporučoval Schumachera jako svého nástupce u Astonu Martin, ale tým angažoval Fernanda Alonsa. Schumacher nakonec přišel o sedačku u Haasu a minimálně dočasně ve F1 končí.

„Je to pro něj samozřejmě hořké a je mi ho líto,“ řekl Vettel pro Sky Germany. „Myslím, že vedení týmu Haas je někdy... ano... nechci to říkat, ale někdy je to těžké pochopit.“

„Myslím, že Mick si místo absolutně zaslouží. Sezona pro něj určitě nebyla jednoduchá, tu a tam možná udělal nějakou chybu, ale myslím, že ani tým nebyl bez viny nebo nevinný, alespoň z vnějšího pohledu. Myslím, že se teď soustředí na nový úkol, na další kroky, které přijdou. Věřím a doufám, že dostane šanci, protože potenciál má.

„Prostředí je pro každého jezdce nesmírně důležité. I když se někteří jezdci tváří, že na tom nezáleží, tak jezdec, kterému na tom nezáleží, neexistuje a nikdy neexistoval. Co se toho týče, Haas si určitě mohl počínat lépe. Nyní je to takhle. Myslím, že se Mick z této situace hodně poučil a poučí a doufejme, že se brzy vrátí silnější."