Mick Schumacher ve Španělsku poprvé testoval Alpine LMDh

Syn sedminásobného mistra světa formule 1 Michaela Schumacher absolvoval již dříve naplánované testování nového prototypu Alpine A424 LMDh, se kterým francouzská značka příští rok vstoupí do vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC. Zatím však není jasné, zda – li Mick Schumacher bude součástí tohoto závodního programu.

Alpine je v těchto dnech ve španělském Jerezu, kde pokračuje v intenzivním testovacím procesu svého nového prototypu A424. Ten byl vyvinut na základě technických regulí LMDh se standardizovaným hybridním systémem pod kapotou a šasi od francouzské společnosti Oreca. Alpine s tímto vozem samozřejmě může startovat i v zámořském seriálu IMSA WeatherTech SportsCar Championship, nicméně primární je nyní pro francouzskou značku WEC a Le Mans.

Konkrétní jezdecké sestavy pro sezonu 2024 ještě Alpine neodhalil. Během úterý se posadil za volant vozu, který poprvé dostal pro tým typicky modré barvy, též Mick Schumacher. Syn legendy formule 1 a sám bývalý pilot „královny motorsportu“ se zajímá o možnost působení ve vytrvalostních závodech. Letos čtyřiadvacetiletý Schumacher zastává pouze roli testovacího a rezervního pilota Mercedesu, proto by chtěl dále rozvíjet i svoji závodní kariéru. Konec konců i jeho otec Michael Schumacher se v roce 1991 zúčastnil 24 hodin Le Mans v barvách Sauber Mercedes.

„Vůbec poprvé seděl v našem autě, a navíc to pro něj byla i premiéra v prototypu. Vůbec se nemusíme bavit o tom, jestli by mohl prototyp pilotovat. Zcela jistě je na to připraven po stránce výkonnosti, myšlenkového nastavení, přístupu i týmového ducha,“ ocenil Schumachera Philippe Sinault, šéf týmu Signatech, který se ve vytrvalostních závodech dlouhodobě stará o tovární aktivity Alpinu.

Podle Sinaulta byl Schumacherův úterní test především o prvotní aklimatizaci při řízení uzavřeného závodního speciálu. Mladý Němec se ve své dosavadní kariéře soustředil čistě na otevřené formulové monoposty na své cestě do formule 1.

„Přesný počet kol, jaký odjel, vám teď neřeknu. Připravili jsme mu krátký program, aby nasbíral první zkušenosti s vozem pro vytrvalostní závody. Nicméně bylo to dostatečné množství času na to, aby si udělal obrázek o vytrvalostních závodech a také pro nás, abychom se s ním poprvé seznámili. Zatím ale nevíme, jaká bude jeho budoucnost. Tohle byl ale první kontakt,“ dodal Sinault.

V tuto chvíli Alpine a Schumacher nemají v plánu další společný test. Podle slov šéfa stáje Signatech nelze vyloučit, že německý závodník bude v sezoně 2024 závodit právě pro Alpine. Ve hře jsou však prý rovněž angažmá u dalších značek.

Kromě Schumachera s novým Alpinem v Jerezu samozřejmě testuje také Nicolas Lapierre. Zkušený závodník se největší měrou podílí na vývoji vozu A424. Do kokpitu usedli též Charles Milesi a Andre Negrao. Zprávy z Jerezu tentokrát nezmiňují Matthieho Vaxiviera, i tento zkušený Francouz se však s jistotou řadí mezi největší kandidáty na závodní sedačku u Alpinu pro příští rok ve WEC.