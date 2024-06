Mick Schumacher: Snaha o návrat do F1 je vyčerpávající, ale svého snu se nechci vzdát

Na konci této sezony uplynou již dva roky od chvíle, kdy se Mick Schumacher zúčastnil závodu F1.

Německý závodník sice po konci angažmá v týmu Haas působí v Mercedesu, kde zastává roli náhradníka, ale momentálně se zdá, že to bude mít s comebackem do královny motorsportu těžké.

Přesto 25letý syn sedminásobného mistra světa F1 Michaela Schumachera, kterého o tomto víkendu čeká v barvách týmu Alpine premiéra ve 24hodinovce v Le Mans, nic nevzdává.

„Dostanete dort, který je opravdu dobrý, ale nesmíte ho jíst. A navíc se musíte dívat, jak ho ostatní jedí, takže je to určitě těžké, ale vím, proč to dělám,“ říká Schumacher, jehož slova cituje deník The Independent, o své roli rezervního jezdce Mercedesu.

„Upřímně řečeno, to, jaký jsem byl před dvěma lety, nemá nic společného s tím, jaký jsem dnes. F1 je můj sen, který jsem měl od svých pěti let, a nejsem připraven se toho snu vzdát. Někdy máte pocit, že máte šanci, a pak to vlastně nikdy neskončí, protože se stane něco jiného. Posledních pár let to byla emocionální horská dráha a vyčerpávající období, ale snažím se dostat zpátky,“ vysvětlil rodák ze švýcarského Genolieru.

„Možná začnu psát životopis a posílat ho lidem! Nikdy jsem se tím netajil, mým cílem je vrátit se na startovní rošt F1. Už jsem několikrát ukázal, že jsem schopen vyhrávat šampionáty,“ nechal se slyšet vítěz seriálu F2 z roku 2020, který věří, že má stále co ukázat. A nejen v F1.

„Pokud jde o mě, jsem po tom opravdu hladový. Potřebuji jen pokračovat ve výkonech v seriálu WEC a ukázat všem, co umím. Pak budou lidé vědět, co dostanou, když mě podepíší,“ dodal Schumacher, jehož jméno se v poslední době skloňuje i v souvislosti s tím, že by od příští sezony mohl v týmu Alpine nahradit Estebana Ocona.