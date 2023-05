Mick byl ve hře o sedačku u AlphaTauri, ale Marko byl z osobních důvodů proti, tvrdí Ralf Schumacher

Mick Schumacher mohl jezdit za AlphaTauri. Případná jednání měl ale zablokovat Helmut Marko a to podle Ralfa Schumachera z „osobních důvodů“.

Pierre Gasly letos přešel do Alpine. U AlphaTauri ho vystřídal šampion formule E Nyck de Vries. Mohl být ve hře také Mick Schumacher? Podle Ralfa Schumachera ano, ale zablokoval to Helmut Marko.

Schumacherovo jméno se nedávno objevilo znovu. De Vries totiž nepodává nejlepší výkony. Helmut Marko však odmítl, že by ho v případě potřeby nahradil Ricciardo nebo právě Schumacher.

„Je to jezdec Mercedesu a v našich plánech nefiguruje,“ řekl Marko pro F1 Insider.

Je však velmi pravděpodobné, že by Mercedes Schumacherovi v odchodu nebránil, pokud by se objevila šance na závodní sedačku.

V rozhovoru pro Formel1.de Ralf Schumacher naznačil, že šéf týmu AlphaTauri Franz Tost měl původně o Schumachera zájem. Pak se do toho ale vložil Marko.

„Franz Tost jako manažer a šéf týmu chtěl původně jiného jezdce, protože ví, že trvá dva až tři roky, než se jezdci dostanou do tempa,“ řekl Ralf Schumacher.

„Mick byl k dispozici a dával by smysl. Ale pak přišel dr. Helmut Marko, který to z osobních důvodů, nebo co to bylo, nechtěl a místo toho si vybral Nycka de Vriese.“

Na otázku, zda by Mick mohl mít nějakou šanci v budoucnu, odpověděl Ralf Schumacher: „Zdá se, že Helmut Marko má se jménem Schumacher problém. I když si s ním osobně dobře rozumím, zdá se, že má s Mickem nějaký problém, protože jinak mi není jasné, proč to od začátku nefungovalo.“

Red Bull má v zásobě řadu juniorů, které by mohl umístit do svého sesterského týmu, Ralf Schumacher ale vidí jako nejvhodnějšího svého synovce.

„Abych byl upřímný, nevidím nikoho jiného, kdo by se tam momentálně hodil," řekl Ralf Schumacher. „Proto mě překvapuje, co doktor Helmut Marko dělá.“