Michael Masi oficiálně opouští FIA

Michael Masi byl po konci ve funkci ředitele závodu F1 i nadále zaměstnancem FIA a zvažovalo se, že by se mohl přesunout na jinou pozici. FIA však dnes oznámila, že u ní končí.

Federace uvedla, že se Masi „rozhodl opustit FIA a přestěhovat se do Austrálie, aby byl blíže své rodině a postavil se novým výzvám“.

„Po náhlém úmrtí Charlieho Whitinga v roce 2019 byl tři roky ředitelem závodu FIA Formule 1 a bezpečnostním delegátem a vykonával řadu funkcí, kterými byl pověřen a to profesionálně a oddaným způsobem. FIA mu děkuje za jeho nasazení a přeje mu do budoucna to nejlepší.“

Ve funkci ředitele závodu nahradili Masiho Niels Wittich a Eduardo Freitas, kteří jsou však poněkud méně viditelní. Je to i reakce na dění v Abú Dhabí 2021. Šéfové týmů tak už například nemohou v průběhu závodu komunikovat přímo s ředitelstvím závodu.