Michael Andretti: Rádi bychom vstoupili i do F2 a F3. Uvažujeme také o seriálu WEC

Michael Andretti prohlásil, že by se svým týmem rád působil také v juniorských seriálech F2 a F3. Cílem by podle jeho slov měla být výchova amerických talentů, ale nejen jich.

Michael Andretti s vlatním týmem dlouhodobě usiluje o vstup do F1. Zatím se mu to daří jen částečně. Zatímco od FIA americká organizace získala zelenou, samotná F1 je proti tomu, aby Andretti nyní rozšířil její startovní pole.

Bez ohledu na to ale tým Andretti pokračuje v přípravách. Včera oficiálně otevřel novou továrnu v Silverstone, která by měla být základnou pro její působení v Evropě. To by přitom nemuselo zahrnovat pouze F1 (pokud do ní Andretti vstoupí) a formuli E (kde již tým účinkuje), ale i další šampionáty. Například i formuli 2, která je považována za předpokoj F1 pro mladé jezdce.

„Naším cílem je mít tým pro F3 a F2, který by podporoval tým F1. Později pak i tým v seriálu WEC (mistrovství světa vytrvalostních závodů, pozn. red.),“ prohlásil Andretti, kterého cituje Autosport.

Asi není překvapením, že by se Andretti v případě F3 a F2 zaměřoval především na výchovu amerických jezdeckých talentů, ale nemuselo by to platit zcela stoprocentně.

„Nejde jen o americké jezdce, ale bude to dobrý žebříček (pro vstup do vyšších pater motorsportu, pozn. red.) pro americké jezdce. Stále budeme hledat ty nejlepší talenty na světě,“ vysvětlil vítěz seriálu CART a bývalý pilot McLarenu v F1.

„Jde nám o to dát americkým jezdcům férovou šanci, protože když sem (do Evropy, pozn. red.) přijde Američan, obvykle se s ním nezachází stejně. V našem týmu by vše probíhalo férově. Budeme mít systém zespoda až nahoru, díky čemuž budeme schopni jezdce skutečně poznat,“ dodal na toto téma Andretti.

Andrettiho společník a spoluvlastník týmu Dan Towriss k tomu nicméně dodal, že plány na vstup do juniorských sérií jsou podmíněny účastí stáje v F1.

„Bude to spojeno s projektem v F1. Michael se každopádně vždy zabýval vyhledáváním a vývojem mladých jezdců,“ podotkl Towriss.