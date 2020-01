Miami ukázalo novou verzi okruhu. Tréninky budou pozdě odpoledne

V Miami se mělo jet už vloni, ale uspořádání závodu naráží na problémy a protesty místních.

Původní lokalita na pobřeží neprošla, a tak byl závod přeložen do oblasti poblíž Hard Rock Stadium, který je ve vlastnictví Miami Dolphins, jehož místopředseda Tom Garfinkel vede projekt Miami Grand Prix.

Původní layout představený v říjnu zahrnoval část 199th Street. Úsek byl ale po sérii jednání s radnicí i místními spolky a zástupci obyvatel nakonec vypuštěn.

Pořadatelé také doložili, že neexistují žádná důvěryhodná zdravotní rizika pro místní obyvatele způsobená závodem.

Kromě toho mají páteční tréninky začít nejdříve v 15:00, aby nebyly ovlivněny místní školy. Pokud by druhý trénink začal až v 19:00, bylo by to v sobotu v 1:00 našeho času.

Ve středu proběhne další hlasování, kterým chtějí místní pořádání závodu zakázat. Pokud se jim to nepodaří, chtěla by F1 mít závod v kalendáři od roku 2021.



Foto: F1