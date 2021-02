Miami je stále ve hře. Jednání probíhají, potvrdil Domenicali

Může se to zdát jako nekonečná sága. Formule 1 sní o městském závodu v Miami už několik let. Na podzim roku 2019 to vypadalo, že potvrzení nové velké ceny je už jen formalita. Nicméně různá ohniska místního odporu a následný nástup pandemie koronaviru grand prix na slunné Floridě opět odložily na neurčito.

Pod taktovkou Domenicaliho chce však formule 1 přidat druhý závod v USA, který by se mohl pořádat právě v Miami.

„Jednání probíhají, to je pravda. Naší strategií je zvýšit naši přítomnost ve Spojených státech větším počtem než jedné velké ceny,“ promluvil na téma GP Miami Stefano Domenicali pro magazín Racer.

„Austin v Texasu pro nás v posledních letech byl důležitou zastávkou v kalendáři a bude jí i v budoucnu. Jednáme s nimi o obnovení smlouvy. A Miami je pochopitelně místo, jehož směrem se díváme. Mohu říci pouze tolik, že z obou stran existuje velký zájem. Musíme vzájemně spolupracovat a uvidíme, jestli v dohledné době budeme moci závod potvrdit.“

Je možné, že Miami by se jako druhá lokalita závodů formule 1 v USA dělilo o pořadatelství ještě s jiným místem. Destinace by se střídaly po roce.

„V USA existují i jiné možnosti,“ přisvědčil Domenicali. „V Miami jsou jednání již v pokročilé fázi. V Americe jsou i jiné subjekty projevující zájem, u nich ale zatím nemohu tolik očekávat.“

„Myslím, že v příštích několika měsících se rozhodne o tom, co bude možné. Jestli se přistoupí k rotaci či stabilnímu zanesení dvou závodů do kalendáře. Je to pokračující práce, ale já mohu všechny ujistit, že v současnému době je v USA velký zájem o formuli 1.“

„Potřebujeme, aby v USA vycházely zprávy o formuli 1 každý den. Udělat pouze obrovskou kampaň týden před závodem v Austinu a pak být zticha, to je špatný přístup. Máme vypracovaný silný komunikační plán pro USA. Potřebujeme prostřednictvím správných kanálů kontinuálně komunikovat informace.“