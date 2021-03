Mezi prvními třemi? Já chci titul, říká Pérez

Sergio Pérez vloni skončil na čtvrtém místě v šampionátu, což bylo jeho nejlepší umístění v kariéře. Větší radost mu ale nejspíše udělalo první vítězství a také podpis s Red Bullem.

„Je to skvělá příležitost. Mým cílem je vyhrát šampionát, ne být mezi prvními třemi, to je můj největší sen a můj největší cíl v mé kariéře. Budu bojovat se vším a vypadá to, že na to mám auto, takže doufejme, že je dokážu splnit,“ řekl Pérez pro pro ESPN Mexico.

„Nemám cíl, pokud jde o vítězství, body atd. Je těžké říct číslo, protože nevíme, jak konkurenceschopné je auto. Ale mým cílem je dostat z auta, které mám, maximum, mít auto na vítězství v šampionátu, vyhrát ho. Pokud mám auto, které má na to, aby bylo třetí, chci dojet druhý. Mým cílem je vždy být o krok před autem.“

Pérez zatím neví a ani nechce odhadovat, jak si vede jeho tým ve srovnání s Mercedesem.

„V tuto chvíli je těžké to vědět, ale myslím si, že bezpochyby budeme blízko Mercedesu. Uvidíme v neděli a hlavně v sobotu v kvalifikaci.“