Mezi mnou a Williamsem není napětí, říká Kubica

V Rusku musel Kubica odstoupit ze závodu, aby šetřil komponenty. V Japonsku si postěžoval, že mu tým nenechal do kvalifikace a závodu přední křídlo, se kterým se mu dobře jezdilo. V Mexiku ale odmítl, že by se vztah s týmem nějak změnil.

„Nikdy jsem nezpochybnil tým, zpochybnil jsem způsob rozhodování,“ řekl Kubica. „Někdy stačí o věcech mluvit.“

„Jsme všichni na stejné lodi. Myslím, že jsem mnohokrát a to nejen v této sezóně, ukázal, že jsem člověk, který sportu dobře rozumí a to nejen z pohledu jezdce.“

Na dotaz webu Motorsport.com o jeho současném vztahu s týmem Kubica řekl, že jeden incident situaci nezmění.

„Myslím, že mezi námi není napětí. Situace není jednoduchá, ale mám dobrý vztah s týmem a jedna epizoda určitě neovlivňuje můj vztah s lidmi, s nimiž pracuji.“

„Jsme na jedné lodi a myslím si, že všichni dobře rozumíme naší situaci, i když pravděpodobně máme někdy jiný názor. Ve sportu jsem v různých situacích už dost dlouho na to, abych pochopil také pohled týmu.“

„Jak jsem řekl, nemyslím si, že by se vztah lišil od toho, co to bylo dříve. Mám velký respekt k lidem, kteří pracují na tom, aby věci fungovaly. Samozřejmě někdy jsme omezeni nástroji, které máme, ale tak to je. To je důvod, proč k nim mám pravděpodobně ještě větší respekt, protože vím, jaká je situace, a proto tyto lidi opravdu obdivuji. Nevzdávají se. Chlapci se na to opravdu tvrdě tlačí a dělají úžasnou práci s tím, co máme.“

Kubica na konci roku u Williamsu končí a patrně bude bez závodní sedačky. Mohl by ale pracovat na simulátoru některého z týmu. Jako nejpravděpodobnější se jeví Haas.

„Chci závodit a Güenther mi to nenabídne,“ cituje Kubicu polský Eleven F1. „Nevylučuji roli ve F1 jako simulátorový jezdec, ale musí to být kombinováno se závoděním (někde jinde). Dobrá práce v simulátoru také vyžaduje řízení skutečného auta.“

Pro Kubicu je špatnou zprávou zrušení sezónních testů v příštím roce. Pokud by usedl do vozu, mohlo by se tak stát během testů pneumatik nebo v prvních trénincích.

Foto: Getty Images / Clive Mason