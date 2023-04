Mezi mnou a Verstappenem je více respektu, než si řada lidí myslí, říká Pérez

Podle Sergia Péreze je mezi ním a Maxem Verstappen dostatek vzájemného respektu.

Sergio Pérez závodí pro Red Bull od sezony 2021. Zatímco v první sezoně za svým týmovým kolegou Maxem Verstappenem poměrně výrazně zaostával a interní vztahy působily navenek velmi dobře, vloni vztah mezi Mexičanem a Nizozemcem už tak idylický nebyl.

Projevilo se to například v Brazílii, kde Verstappen odmítl přepusit své místo Pérezovi ve chvíli, kdy jeho kolega bojoval o druhé místo v šampionátu. Mexičan tehdy v kontextu toho prohlásil, že Verstappen tímto ukázal, jaký ve skutečnosti je.

Pérez nicméně odmítá, že by se jezdci navzájem nerespektovali.

„Jsem tu, abych udělal to nejlepší pro sebe, ale abych byl upřímný, máme k sobě mnohem větší respekt, než si lidé myslí,“ prohlásil podle Autosportu Pérez.

„Uvnitř je v týmu skvělá atmosféra. V týmu panuje mezi všemi inženýry z jejich i mé strany velmi vysoká úroveň vzájemného respektu,“ přiblížil vítěz pěti velkých cen.

„Myslím, že jsme oba dostatečně vyspělí na to, abychom věděli, co je správné a co ne. Dokud to tak bude, neočekávám, že se něco změní,“ uzavřel Pérez.