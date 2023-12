Mezi dvěma světy. Sauber se snaží postavit lepši vůz a současně se připravit na éru továrního týmu

Frédérica Vasseura, který přešel k Ferrari, nahradil Alessandro Alunni Bravi. Do pozice generálního ředitele pak přišel Andreas Seidl a technickou stránku bude mít na starost James Key.

Podle Braviho je výhodou Keye to, že má četné zkušenosti z technického oddělení a zastával různé role.

„Do technické oddělení potřebuje člověka, jako je James, který má přehled o všech oblastech a který může pomoci transformovat technická oddělení směrem k roku 2026,“ řekl Bravi pro racingnews365.com.

V roce 2026 přijdou nové pohonné jednotky, nové vozy ale také nové jméno a „postavení“. Z týmu Sauber se opět stane tovární tým – tentokrát Audi. Zkušenosti s touto rolí už má. Kdysi mělo v týmu podíl BMW.

„Je důležité, aby Audi pochopilo strukturu a slabiny Sauberu,“ řekl Bravi. Proces transformace bude mít na starost především Andreas Seidl.

„Má obrovské zkušenosti s prací v Porsche Motorsport a týmech, jako je McLaren. Cíl a vize jsou pro nás naprosto společné, ale potřebujeme se zlepšit a přibrat více lidí nejen z hlediska počtu pracovních sil, ale potřebujeme přinést i více kvality v každém oddělení.“

„Musíme začít z dobré pozice, ale ztráta je velká. Musíme ji za dva nebo tři roky vymazat, což není snadné. Může nám to však pomoci řešit naše slabé stránky praktickým přístupem a dělat správná rozhodnutí. Pokud půjdeme do roku 2026 s očekáváním, že budeme bojovat o mistrovský titul, pak jsme snílci, ale snílky být nemusíme. Musíme být realisté, konkurence je opravdu silná. Ale v roce 2026 chceme být konkurenceschopní.“

Zklamání z letošního výsledku

Seidl a Key přišli z McLarenu – tedy z týmu, který letos učinil velký krok vpřed v průběhu sezóny.

Sauberu (letos naposledy pod názvem Alfa Romeo) se to nepovedlo. Vloni byl tým šestý, letos až devátý. K propadu ale došlo spíše matematicky. Vloni na začátku sezóny Alfa Romeo těžila z nových pravidel a především lehčího vozu. Celkem 51 z 55 bodů získala v prvních devíti závodech. Poté už průběh sezóny připomínal letošní rok, v němž získal tým jen 16 bodů a skončil předposlední.

„Jsem zklamaný z letošního výsledku, protože si myslím, že neodráží náš potenciál,“ říká Bravi.

„Rovněž to zatím neodpovídá našim ambicím nebo sezónním cílům. Zklamání sdílí celý tým a není to tak, že bych na někoho ukazoval prstem.“

„Zodpovědný jsem já a jako tým jsme měli odvést lepší práci. Pro mě byla reálným obrazem našeho potenciálu poslední část sezony 2022, kdy jsme bojovali mezi sedmým a osmým místem.“

„Úroveň soutěže se letos výrazně zlepšila a je tu mnoho týmu blízko sebe. Za Alpine a Astonem Martin je šest týmů, které bojují o umístění, a pokud nedokážeme předvést perfektní víkend jak ze strany týmů, tak ze strany jezdců, tak prostě nejsme na bodech.“

„Zlepšili jsme se, pokud jde o vývoj vozu. V průběhu sezony jsme dokázali pravidelně přinášet vylepšení během tří nebo čtyř závodů. Zvýšili jsme naše konstrukční a výrobní kapacity a z tohoto pohledu jsme byli efektivnější. Co se nám však nepodařilo, je udělat velký krok jako McLarenu. Všechny týmy se letos zlepšily, takže si musíme pro příští rok stanovit vyšší cíle.“

Příští rok se pravidla prakticky nezmění. Mnoho týmů ale změní koncepty svých vozů. Bravi naznačil, že se to týká také Sauberu. Není to tak, že by letošní vůz byl základem toho pro příštího rok, ale podle Braviho bude vůz pro rok 2024 základem toho pro rok 2025.