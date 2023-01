Mexickou EPrix ovládl Jake Dennis pro Andrettiho!

Do nové sezony mistrovství světa elektrických monopostů formule E vstoupil vítězně Jake Dennis. Britský pilot s vozem stáje Avalanche Andretti ovládl historicky první EPrix v kokpitu monopostu Gen3 a na nových pneumatikách Hankook.

Z pole position na zkrácené verzi okruhu Autódromo Hermanos Rodríguez odstartoval Lucas di Grassi, který vyhrál hned svoji první kvalifikaci v barvách indické Mahindry. Brazilský pilot však nedostal šanci ujíždět ostatním, závod totiž už po prvním kole z celkových 36 narušil výjezd safety caru.

Ten musel na trať poté, co nedaleko nájezdu na baseballový stadion zůstal stát zničený monopost stáje Abt patřící Robinu Frijnsovi. Nizozemec si poničil přední část vozu nárazem do Nissanu Normana Nata a z neškodně vyhlížejícího incidentu si odnesl frakturu levé ruky. Na svém twitterovém účtu to potvrdil tým Abt.

Krátce po restartu závodu se safety car vrátil na trať, tentokrát kvůli tomu, že u výjezdu z boxové uličky odstavil svůj nepojízdný Jaguar Sam Bird.

Po dalším restartu se svém šance chopil Jake Dennis. Britský pilot stáje Andretti, která využívá pohonné jednotky Porsche, se dostal do čela před chybujícího Lucase di Grassiho a okamžitě si začal budovat náskok. Důležité pro Brita bylo, že následně dokázal projet aktivační zónou útočného módu bez ztráty pozice.

Dennise pak zdržel pouze další safety car, který musel na trať po nehodě Edoarda Mortary s jedním ze dvou nových monopostů Maserati.

Po třech safety car fázích byla nakonec mexická EPrix prodloužena o pět kol, což ale Dennisovi nezabránilo zvítězit s náskokem téměř osmi sekund před Pascalem Wehrleinem. Němec ve službách továrního Porsche v závěru překonal postupně Jaka Hughese s debutujícím McLarenem a i Lucase di Grassiho. Z hlediska pohonných jednotek tak Porsche získalo vítězný double. Třetí místo zbylo na brazilského vítěze kvalifikace di Grassiho.

Čtvrtý André Lotterer podtrhl podařený den stáje Andretti a pátý Jake Hughes zajistil McLarenu kvalitní umístění při premiéře v seriálu. Jeho týmový parťák René Rast musel ze závodu odstoupit.

Úřadující mistr světa Stoffel Vandoorne dojel při debutu za tým DS Penske na desátém místě.

Šampionát bude pokračovat 27. a 28. ledna dvěma závody v saúdskoarabském Rijádu.

Výsledky