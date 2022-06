Městský okruh v Baku dal zádům jezdců Mercedesu pořádně zabrat

Poté, co dokončil závod na čtvrtém místě, vystupoval Hamilton ze svého vozu ve velkých bolestech, které dal najevo už v průběhu závodu.

Mercedes se už od začátku sezóny potýká s výrazným poskakováním svého vozu W13. Ty způsobují jezdcům při jízdě velké nárazy, které ještě umocnil hrbolatý okruh v Baku.

„Jen jsem se držel a kousal se do jazyka kvůli bolestem. Nedokážu popsat bolest, kterou tady zažíváme, zejména na rovinkách,“ řekl Hamilton pro Sky Sports F1.

„Na konci se jen modlíte za konec. I přesto jsme ale byli na skvělých pozicích, třetí a čtvrté místo je pro tým skvělý výsledek. Tým odvedl výbornou práci při strategii.“

Hamilton věří, že až se Mercedesu podaří vyřešit své problémy s poskakováním, jeho výkonnost výrazně vzroste. Brit odhaduje, že problém jej v každém kole v Baku stál asi jednu sekundu.

„Jakmile opravíme to poskakování, budeme tam. Ale jen kvůli skákání jsme ztráceli rozhodně přes sekundu. Nebo lépe řečeno minimálně sekundu. Zítra budu v továrně, promluvíme si a budeme na tom pracovat.“

Russell chce, aby FIA problém řešila

Hamiltonova slova zopakoval také jeho týmový kolega Russell, který využil odstoupení obou vozů Ferrari a získal letos své třetí stupně vítězů, když stejně jako v Austrálii a Španělsku dojel třetí.

Podle Brita by se Mezinárodní automobilová federace (FIA) měla zabývat problémem s okruhem v Baku, který se řešil i na setkání jezdců před víkendem.

„Byl jsem docela rád, že se závod chýlí ke konci. V každé jedné zatáčce jsme drtili asfalt, každé kolo hodinu a půl, je to docela síla, takže dnes v noci budu spát dobře. Hlavně na trati, která normálně není tak fyzicky náročná,“ řekl Russell pro Sky Sports F1.

„Jsem rád, že jsem se postavil na stupně vítězů, jako tým tam musíme být, abychom na konci posbírali drobky, a to je to, co děláme. Musíme se s tím (poskakováním) jen vyrovnat a jako jezdci přijmout, že v brzké době nedojde k žádným změnám.

„Probíhají ale rozhovory o dlouhodobé budoucnosti těchto předpisů. Uvidíme. V tomto sportu máme inteligentní lidi, takže jsem si jistý, že najdeme řešení.“