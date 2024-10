Mercedesům bude na roštu patřit třetí řada

Mezi oběma Brity byl přitom rozdíl tří desetin sekundy, když Russell ztratil na nejrychlejšího Carlose Sainze 410 a sedminásobný mistr světa Hamilton 705 tisícin sekundy.

„V první řadě velké díky všem v garáži za to, že tak tvrdě pracovali a připravili auto na dnešní den. Bylo tam velké poškození a museli jsme přes noc vyměnit šasi. Stále jedeme s předchozí specifikací našeho balíčku, kterou jsme měli posledních 12 závodů, takže být méně než dvě desetiny od první řady je dobré,“ řekl Russell.

„Moje poslední kolo bylo dobré a byl jsem s ním spokojen. Páté místo je zřejmě maximem, v které jsme mohli doufat vzhledem k rychlosti jezdců vpředu. Nemyslím si, že jsme měli rychlost na čtyři auta vpředu, ale uvidíme zítra. Očekávám také, že budou docela tvrdě bojovat, což nám bude hrát do karet,“ věří Russell.

Změny v nastavení před kvalifikací Hamiltonovi nepomohly

Hamilton se se svým týmem mezi posledním tréninkem a kvalifikací rozhodl pro malé změny v nastavení. Mercedes tím chtěl získat rychlost, ke zrychlení to ale nevedlo a Hamilton tak skončil šestý.

„Ve třetím tréninku bylo auto dobré, v kvalifikaci jsem ale už neměl ten pocit. Po posledním tréninku jsme ve snaze najít více rychlosti udělali drobné změny v nastavení. Bohužel nepřinesly ten čas na kolo a my se tak musíme spokojit s šestým místem,“ řekl Hamilton.

„Bude těžké bojovat s jezdci vpředu. Vypadají silně, obzvlášť ferrari a Norrisův mclaren. Ačkoliv s nimi nebudeme moci soupeřit v čisté rychlosti, budeme se snažit využít každé příležitosti, která se naskytne. Do první zatáčky je to daleko, takže klíčové v závodě by mohlo být také, když vyděláme nějaké pozice na startu.“