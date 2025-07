Mercedesu víkend v Belgii nevyšel, bodoval jen Russell

Russell si v deštěm poznamenaném závodě oproti startu polepšil o jednu pozici, když překonal Alexandera Albona z Williamsu.

„Páté místo bylo maximem, kterého jsme dnes mohli dosáhnout. Naše rychlost nebyla oproti našim tradičním soupeřům dobrá, kvůli čemuž jsme strávili osamocený závod na pátém místě. Je frustrující být v takové pozici, ale tohle byla realita našeho víkendu,“ řekl Russell.

„Byl to pro nás neuspokojivý víkend, takže musíme rychle zanalyzovat, co se tady ve Spa stalo. Máme nějaké představy o tom, kde jsme v posledních závodech s našimi soupeři prohrávali. Před letní přestávkou máme stále jednu velkou cenu na to, abychom věci napravili a příští víkend v Budapešti se na to zaměříme.“

Antonelli doufal, že se pojede více za deště

Antonelli se svým týmem očekával, že se pojede větší část závodu za deště. Tomu přizpůsobil i nastavení, ale dlouhé přerušení závodu právě kvůli velkému množství vody jej o výhodu připravilo. Většina závodu se odjela na suché trati poté, co přestalo pršet.

„V očekávání deště jsme se rozhodli pro změnu nastavení a během těch prvních pár kol se to ukázalo jako výhoda. Auto bylo dobré a já se dokázal posunout pořadím. Trať ale bohužel rychle vyschla a ve zbytku závodu jsme ztráceli na rovinkách,“ popsal v cíli šestnáctý Antonelli.

„Ačkoliv jsme se dokázali držet těch, se kterými jsme závodili, nebyli jsme schopni je předjet. Proto jsme se rozhodli vyzkoušet něco jiného a šli jsme na dvě zastávky, výsledek byl ale podobný, jelikož jsme zůstali zaseknutí za haasem Estebana Ocona.“

Zdroj: Mercedes