Mercedesu v posledních letech nejvíce pomohlo pochopení pneumatik

Pneumatiky jsou v posledních letech jedním z klíčových prvků, který ovlivňuje formu týmu v průběhu závodu i celé sezóny. Letos tomu nebylo jinak. Podle Jamese Allisona právě zde leží síla stříbrných šípů.

„Nejdůležitější věcí v dnešní době je dostat z pneumatik maximum. Máme štěstí, že máme v našem týmu, v naší skupině pro dynamiku jízdy, vynikající inženýry,“ řekl Allison pro Auto Motor und Sport.

„Největším pokrokem, který tento tým za poslední dva nebo tři roky dosáhl, bylo vyvinutí auta, které lépe zachází s pneumatikami.“

„Vždy jsme měli rychlé auto, ale dnes funguje s pneumatikami lépe, než tomu bylo v minulosti. Proto už není vidět jojo efekt, kdy jsme se pohybovali od výjimečně dobrých po slabé závody. Letos jsme neměli žádné skutečné propady.“

„Ostatní týmy na tom také pracují, ale náš tým měl největší šanci dostat pneumatiky do pracovního okna a zůstat v něm po zbytek víkendu. Stalo se to pro nás skutečnou zbraní.“

V roce 2018 přivezlo Pirelli na tři vybrané závody s novým povrchem speciální pneumatiky, které měly o 0,4 mm tenčí běhoun. Objevily se hlasy, že podobné pneumatiky Mercedesu sedí a Pirelli je vyrobilo po stížnostech německého týmu. Tenčí běhoun přispěl k menší tvorbě puchýřů. Letos byly pneumatiky s tenčím běhounem už na všech okruzích.

„Pneumatiky se příliš neliší od minulého roku,“ pokračuje Allison. „V roce 2018 jsme tyto pneumatiky s tenčím běhounem použili ve třech závodech. Netvoří se na nich tak rychle puchýře, to je fakt.“

„Nevím, co udělali, nebo neudělali ostatní. Vše, co mohu říct, je, že máme to štěstí, že v našem týmu je mnoho kvalifikovaných lidí. Bylo pro nás důležité pochopit pneumatiky, jak na ně působí síly auta, aby aerodynamika a mechanika dobře fungovaly.“

Allison také uvedl, že pokud jde o Melbourne, obává se Mercedes Ferrari i Red Bullu.

„Nebojíme se jen Ferrari. Red Bull je také velmi silný tým. Nejdeme do jediného závodu s jistotou, že vyhrajeme. Je nám jasné, že mezi dneškem a Melbourne 2020 musíme naše auto udělat mnohem rychlejším, pokud chceme mít proti nim šanci. Nebude to snadný úkol.“

Slovo přišlo i na rok 2021. Některé týmy kritizovaly, že nová pravidla jsou příliš restriktivní a pro inženýry znamenají méně svobody při návrhu auta. „Není méně svobody, svoboda je jiná. Budou oblasti, kde bude více svobody, nebo oblasti, které možná v minulosti nepřinášely tolik času na kolo.“

Allison také prozradil, že se mu nová auta pro rok 2021 nelíbí. „Je to čistě osobní věc, ale nelíbí se mi.“

Foto: Getty Images / Charles Coates