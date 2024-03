Mercedesu se vymstila dramatická změna nastavení. Hamilton skončil předposlední

Mercedes v Melbourne experimentoval s nastavením. V případě Lewise Hamiltona se to ale týmu vymstilo.

Mercedes má problémy s výkonem W15 v rychlých zatáčkách. Vůz tam ztrácí přítlak, přilnavost a poskakuje. V Austrálii chtěl tým experimentovat, aby přišel na přesnou příčinu problémů.

Zatímco George Russell obsadil šesté místo, Lewis Hamilton skončil na předposledním místě.

„Ve druhém tréninku jsme na Lewisově autě provedli opravdu dramatickou změnu nastavení, která se nám hodně vymstila,“ řekl Toto Wolff pro Sky. „Ale to je důvod, proč tyto tréninky pořádáme.“

Hamilton svůj první pokus na měkkých pneumatikách vzdal. „Myslím, že na jedno kolo, kdyby to kolo dokončil, jsme o něco lepší, ale celkově to nebyl dobrý den.“

„Kdybych řekl, že nejsem frustrovaný, nebyla by to pravda. Určitě jsme, protože se hodně snažíme ve všech směrech, ale zdá se, že jsme zatím nenašli stříbrnou kulku, která by nám pomohla vydat se správným směrem.“

„Ale musíme se snažit dál. Výkonnost tohoto vozu jsme už viděli. Nechci se vracet a říkat, že v těchto předpisech prostě nejsme dobří, protože máme vše, co potřebujeme, abychom se dostali na vrchol. A my to uděláme.“

Nejhorší trénink za dlouhou dobu

„Nemám z toho dobré pocity,“ řekl Hamilton. „Měli jsme jeden z nejhorších tréninků, jaký jsem za dlouhou dobu zažil.“

„V prvním tréninku to bylo obecně celkem dobré. Vlastně jsem měl v prvním tréninku zatím nejlepší pocit. Ale pak už to bylo jen horší a horší. Udělali jsme pro druhý trénink nějaké změny, velké změny. A ano, bylo to těžké.“

George Russell byl s tréninky spokojenější. „Stále se snažíme tohle auto pochopit, každé kolo je tak cenné, člověk se o něm dozvídá více a více. Snažíme se získat ideální nastavení.“

„Tým teď bude pracovat na simulátoru a snažit se z něj dostat více, takže uvidíme, co přinese zítřek. Druhý den to bývá častokrát úplně jiné.“

„Vypadá to dost těsně. V prvním tréninku bylo myslím tak 10 aut v rozmezí několika desetin. Ve druhém tréninku to bylo o něco více roztrhané. Na konci jsem měl našlápnuto na opravdu dobré kolo, ale v posledních dvou zatáčkách jsem měl jen malý problém.“