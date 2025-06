Mercedesu se v chladnějším Montrealu v pátek dařilo. Russell je ale realista

„Možná jsem se poprvé za celý rok dostal do čela žebříčku! Po deseti závodech... ne, samozřejmě jsme měli velmi pozitivní den,“ řekl Russell, kterého cituje web F1.

„Do tohoto víkendu jsme vstupovali s většími očekáváními kvůli chladnějším podmínkám. Trať je poměrně hladká, takže pneumatiky přirozeně jezdí dost studené a my známe svou slabinu, kterou je, že když je horko, trápíme se, a když je zima, pneumatiky jezdí studené, jsme docela konkurenceschopní.“

„Dnešek to potvrdil. O víkendu se budeme snažit vytěžit maximum. Myslím, že moje kolo dnes bylo opravdu silné, asi optimálně zajeté. Už tam nebylo nic víc, co bych mohl přidat.“

Podle Russella do toho dali všechno. Teď se uvidí, co přinese zbytek víkendu. „Člověk musí zůstat trochu realistický. Zítra uvidíme, bude to zajímavé.“

Pirelli přivezlo do Montrealu tři nejměkčí směsi a to včetně letošní novinky C6. Russell zajel svůj nejrychlejší čas na středních pneumatikách. Už v průběhu prvního tréninku se spekulovalo, zda v sobotní kvalifikaci někteří nenasadí střední směs, jako jsme to viděli v Imole.

„Je jasné, že víc týmů zvažuje i středně tvrdou směs pneumatik, takže při kvalifikaci bude otázka – jet na měkké, nebo na střední? To je jedna z výzev, které s touto směsí C6 zatím máme.“