Mercedesu schází kvalifikační rychlost

Hamiltona i Russella dnes v Barceloně trápila nedostatečná rychlost na jedno kolo. Myšlenky na pole position minimálně ve Španělsku nejsou na místě.

Lewis Hamilton (12./11.)

Ve druhém tréninku Hamilton na nejrychlejšího Verstappena ztratil „jen“ něco málo přes šest desetin sekundy. Na první desítku to však nestačilo.

„Děláme, co můžeme. V prvním i druhém tréninku jsme měli problémy s prací s pneumatikami a jejich degradací.

Je to úplně jiné než před týdnem. Myslím, že závodní rychlost nevypadala úplně zle. Musíme ale přijít na to, jak se zrychlit v kvalifikačních, jednokolových jízdách.

Vzhledem k dnešní rychlosti mám nyní problém prokousat se do první desítky. Je to frustrující, ale přes noc učiníme nějaké změny. Rozestupy jsou velice malé,“ řekl Hamilton.

George Russell (10./8.)

Russellovi se sice povedlo dostat do top ten, na nějaké radostné vyskakování to však nebylo. Ani on nevěří v kvalifikační zázraky.

„Věřím, že to bude těsné. Je tu pár aut, která v sobotu bývají rychlá. Myslím, že třeba takové Alpine tu vůbec nevypadá zle. Věřím, že mezi námi, Ferrari a Alpine to proto bude o vlásek.

Pak tu máte taky Nica Hülkenberga, kterému to dnes jelo výborně. Nevím, kde se to vzalo. Ale třeba v Miami jsme viděli, že Kevin Magnussen se kvalifikoval před námi, ale v závodě samotném už to taková sláva nebyla.

Nečekám tedy, že by to zítra v našem podání byla nějaká paráda, ale rozhodně věřím, že v závodě to bude lepší.

Řekl bych, že jsme měli problémy trefit správnou výšku vozu. Ve druhé části tréninku se to trochu zlepšilo, když jsme auto malinko zvedli. V poslední zatáčce je to hodně hrbolaté, ale s tím se perou všichni,“ přiznal Russell.