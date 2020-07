Mercedesu nesedlo počasí, zítra by měl být silnější

Lewis Hamilton (2./5.)

Úřadující mistr světa zakončil den na pátém místě, přičemž za Strollem zaostal o tři desetiny sekundy. V kvalifikaci by to však již mělo být o něčem jiném.

„Upřímně to bylo celkem obtížné. Jako obvykle tu bylo dost větrno. Na jednu stranu to zdejší trať dělá speciální, ale autu to moc nesedlo. Vyvážení nebylo takové, jaké bych si představoval. Dnes večer se na to podíváme. Není to žádná tragédie, ale neřídilo se mi pohodlně.

Celkově jsem se necítil extra dobře, druhá sada pneumatik navíc nebyla tak dobrá jako první. To byl hlavní důvod. Ale nějak to vyřešíme, máme skvělé inženýry. To je na tomto týmu skvělé, dokážeme se ponořit hluboko na dno problému a přes noc provést velké změn,“ řekl Hamilton.

Valtteri Bottas (6./3.)

Finský závodník se na rozdíl od Hamiltona cítil lépe ve druhém tréninku. V tom prvním ztrácel na čelo sekundu.

„První trénink byl po stránce vyvážení horší, máme co zlepšovat, ale už odpoledne to nebylo tak zlé. Rozestupy jsou celkem malé, obvykle se navíc před kvalifikací umíme výrazně zlepšit. Takže nemám obavy.

Týmy Racing Point a Red Bull se tu zdají být silné. Zítra nicméně budou zcela jiné podmínky, trať bude chladnější, vítr bude foukat jiným směrem. Dnes jsme se trochu potýkali s přehříváním gum, ale špatné spaní z toho mít nebudu. Uvidíme, co dokážeme zítra z auta vymáčknout, a snad to bude stačit,“ doufá Bottas.