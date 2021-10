Mercedes zrychlil. Verstappena to neznepokojuje, protože s tím nemohou nic dělat

„Stále máme na čem pracovat. Chceme být rychlejší,“ řekl Verstappen v Austinu.

„Výsledek týmu byl v Turecku dobrý, ale celkový výkon nebyl nikterak úžasný. Zkusíme to tady znovu a uvidíme, jak rychlí budeme.“

Verstappen řekl, že je jasné, že Mercedes v posledních závodech svůj vůz zrychlil, ale „neznepokojuje“ ho to, „protože s tím nemůžeme nic dělat“.

„Musíme se prostě soustředit na naši stránku. Je tu pár věcí, které můžeme udělat lépe, a také v Turecku jsme se opět hodně učili a snažili jsme se s naším balíčkem, který máme, pracovat lépe a najít trochu více výkonu.“

Verstappen je také rád, že se do práce vrátil Adrian Newey, který se léčil z následků nehody na kole, k níž došlo v létě.

„To, co se stalo, samozřejmě nebylo ideální, ale je to úsilí celého týmu. Samozřejmě vím, že Adrian je vůdčí osobností a je vždy velmi příjemné, když přijede na trať. Můžete si vyměnit spoustu nápadů. Bylo fajn vidět ho v Turecku zase zpátky. Nyní se už těšíme na zbytek sezony, na to, co můžeme jako tým dohromady udělat, abychom se pokusili najít trochu více výkonnosti.“