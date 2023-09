Mercedes zkusil v Japonsku „Sainzův trik“ s DRS

Závěr Velké ceny Japonska formule 1 přinesl souboj Ferrari a Mercedesu o páté místo.

V závěru závodu na dvojici jezdců Mercedesu George Russella a Lewise Hamiltona na pátém a šestém místě dotíral Carlos Sainz z Ferrari.

Russell jel na čele skupiny, měl ale oproti za ním jedoucím soupeřům starší pneumatiky, protože stavěl v boxech jen jednou.

Hamilton se domníval, že kvůli tomu si s Russellem Sainz snadno poradí, a měl by jej proto jeho týmový kolega pustit před sebe, aby si Hamilton vybudoval na Sainze náskok.

Místo toho zůstal Hamilton několik kol za Russellem, a když se dostal před něj, Mercedes mu nařídil, aby mu neujížděl a dovolil mu využít systém DRS, čímž by se lépe bránil Sainzovi. Španěl za volantem ferrari nicméně dokázal Russella předjet a dojet šestý.

Sainz použil podobnou taktiku minulý týden v Singapuru, kdy si schválně držel druhého Landa Norrise těsně za sebou, aby mu poskytl DRS a zabránil jezdcům Mercedesu na novějších pneumatikách se před Norrise dostat.

„Myslím, že to nebyl vůbec dobrý nápad. Když mi to navrhli, věděl jsem, že na to mysleli od posledního závodu, nedávalo to ale smysl,“ řekl Hamilton.

„Musel jsem se dostat co nejvíce dopředu, byl jsem asi dvě sekundy před ním (Russellem), pak mě požádali, abych Georgovi poskytl DRS, musel jsem proto na rovince zvolnit a dostat ho na 0,8 sekundy za sebe.

„Měl DRS, ale pak byl předjet, což bylo jasné, že se stane, protože on byl na strategii jedné zastávky a my na dvou zastávkách. Pak ho ale (Sainz) předjel a byl hned za mnou. Nebylo to ideální. Poslední kola proto byla velmi, velmi obtížná. Myslím ale, že jako tým musíme být vděční za páté a sedmé místo. Je to lepší než šesté a sedmé.

„Měli jsme si pozice prohodit dříve a já se měl dostat co nejvíce dopředu, abychom měli co největší náskok na ferrari. Skutečnost je, že spolu nebojujeme v šampionátu týmu, jako jezdcům je nám jedno, kde jsme. Důležité je, že jeden z nás dojel před Ferrari, dnes jsme opravdu museli pracovat jako tým.“

Russell zvládl závod jen na jednu zastávku

Okruh v Suzuce je velmi náročný na pneumatiky, odborníci proto před závodem očekávali, že by jezdci mohli jet do boxů dokonce třikrát. Russell nicméně dokázal závod absolvovat jen s jednou zastávkou.

„Jsme v tom spolu, ale tím, jak se závod vyvíjel, tak moje pneumatiky byly na konci upečené,“ řekl Russell.

„Já mám ale jen jeden cíl, což je druhé místo pro tým v Poháru konstruktérů. Lewis má letos velmi vyrovnanou sezónu, bojuje o třetí místo v šampionátu jezdců.

„V nejhorším případě jsme tu přišli o dva body, ale mohli jsme skončit o čtyři body hůře, takže když to vezmete jako průměr, tým to udělal správně. Musíme zapracovat na voze a nebudeme se rozčilovat nad případnou ztrátou pátého a šestého místa oproti šestému a sedmému.“