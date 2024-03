Mercedes zkoumá Hamiltonův motor a našel vzorec svých problémů

James Allison v tradičním debriefingu uvedl, že Mercedes zatím nezná přesnou příčinu Hamiltonových problémů.

„Pohonné jednotky se vrátí do bezpečných rukou chlapů v Brixworthu, kteří budou schopni zjistit, co se pokazilo,“ řekl Allison.

„Jediné, co víme, jsou tehdejší příznaky, což byla rychlá ztráta tlaku oleje, po níž následovalo vypnutí motoru, aby byl chráněn, protože když víte, že máte takovou katastrofickou ztrátu, tak nejlepší, co můžete pro budoucnost udělat, je vypnout ho.“

„Obvykle máte poměrně jasný řetězec důkazů o tom, co to způsobilo. A to vám pak umožní pracovat na tom, aby se to v budoucnu neopakovalo.“

„Zatím nevíme, Brixworth a HPP to v krátké době udělají. A nepochybně, jakmile se to dozvíme, naskočí se svou charakteristickou energií, aby se ujistili, že jakékoli riziko, které se stane na jakémkoli jiném motoru, bude co nejvíce zmírněno.“

Kromě Hamiltona nedojel ani Russell, který v posledním kole boural. Allison uvedl, že „DNF pro nás naštěstí vzácná věc.“

„Je neobvyklé mít dvojité DNF. Rozhodně to není něco, co bychom očekávali, že zpestří naši sezónu.“

„Spíše se ale soustředíme na tempo, protože pokud se vyřeší tempo, sezona bude v pořádku, ať se stane cokoli. Základní spolehlivost vozu, náš procesní přístup k němu a dovednosti našich jezdců, nás obvykle ochrání před DNF.“

„Soustředíme se pouze na tempo, protože víme, že ostatní základy jsou ve slušné kondici.“

Vzorec problémů

Ve třetím tréninku v Melbourne skončil Hamilton čtvrtý se ztrátou necelé desetiny na Leclerca. Optimismus se ale vypařil jak kapky vody na horkém asfaltu. V kvalifikaci Hamilton nepostoupil do třetí části.

„Začínáme vidět vzor, ​​který se objevuje během víkendu,“ řekl Allison. „Máme období, kdy se cítíme s autem sebevědomí, ale v relacích, které se počítají, v kvalifikaci a závodě, nám to proklouzne mezi prsty.“

„Kdybychom se pokusili tento vzorek nakreslit dohromady, pak pravděpodobně nejsilnější korelací, kterou můžeme v tuto chvíli udělat, je to, že naše konkurenceschopnost klesá, když je trať teplá, když je den nejteplejší, a teploty pneumatik rostou s teplotami tratě.“

Allison uvedl, že zatím není jasné, zda lze nedostatky W15 napravit prací na nastavení, nebo zda jsou nutné razantnější změny.