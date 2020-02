Mercedes zaujal neobvyklým trikem. Vyřešil fundamentální otázku formule 1?

Onboard záběry Hamiltonova vozu ukázaly, že Brit na rovince potáhne volant směrem k sobě a na konci rovinky ho zase přitlačí zpět (viz video).

Jakmile Hamilton volant přitáhne k sobě, změní se okamžitě sbíhavost kol a na displeji se objeví slovo MARKER (to ale nemusí pokaždé).

Podle technického šéfa Mercedesu se jejich systém jmenuje DAS (Dual Axis Steering).

Zatím není jednoznačně jasné, jaký efekt tohle řešení má. Objevily se teorie, že to může snížit odpor na rovince, ale s velmi elegantní teorií přišel Auto Motor und Sport, který čerpal informace od technického šéfa Racing Pointu Andyho Greena.

Klíč k teplotám pneumatik?

Co dnes rozhoduje o vítězstvích ve formuli 1? Nejsou to motory, přímo to není ani aerodynamika. S trochou nadsázky je klíčem černé zlato. Pneumatiky hrají důležitou roli, což jsme opět o něco názorněji poznali vloni, kdy mnoho týmů mělo problém dostat pneumatiky do provozního okna a udržet je tam.

Pro správnou práci pneumatik můžete postavit dobré auto (jak se to daří Mercedesu), upravit jízdní styl apod.

Některé věci ale vyřešit nelze – jednou z nich jsou rovinky. Vůz na nich sice jede nejrychleji, ale teplota pneumatik rychle klesá. V zatáčce pak jezdci chybí přilnavost.

A právě s tím by mohl pomoci systém Mercedesu. Jakmile se pneumatiky posunou dovnitř, začnou se na rovince více zahřívat (respektive jejich teplota bude klesat pomaleji).

Celý systém může být docela složitý na koordinaci. Snadno se totiž může stát že „úpravu teploty“ přeženete a pneumatiky se začnou rychleji opotřebovávat. Podle jednoho z inženýrů je potřeba systém a jeho nasazení upravit pro každý okruh a typ pneumatik. Jezdec by ale mohl například dostávat na volant informaci, že teplota pneumatik klesla pod danou hodnotu a má systém použít.

Je samozřejmě otázkou, zda je řešení legální. Technická pravidla totiž mimo jiné zakazují úpravu systému zavěšení, když je vůz v pohybu.

Andy Green si ale myslí, že to legální být může. „Podle toho, co vidíme na videu, je toto zařízení součástí řízení. Pravidla pouze uvádějí, že jezdec může změnit polohu předních kol řízením. Jak a kde není přesně specifikováno.“

Systém podle všeho funguje mechanicky a ne hydraulicky. James Allison na tiskové konferenci potvrdil, že Mercedes řešení diskutoval s FIA.

Během testů mohou týmy zkoušet prakticky cokoliv. Pokud by chtěl některý ze soupeřů podat protest, musel by tak učinit nejdříve v Melbourne.

Okopírovat podobné řešení bude velmi obtížné. Green odhaduje, že i velkému týmu, jako jsou Red Bull a Ferrati, to může trvat půl roku. V tu chvíli bude sezóna v polovině, týmy budou ponořené do vývoje vozu pro rok 2021 a je otázka, zda půjde systém v příštím roce použít. Technicky možná ano, ale FIA ho může v následujících týdnech a měsících od roku 2021 zakázat. Nebylo by to poprvé, co byly inovace zaříznuty. Podobná inovativní řešení totiž znamenají vyšší náklady a to je to, co dnes F1 nechce.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli