Mercedes zatím problémy motorů ze Spa stoprocentně nevyřešil

„Do jisté míry tomu rozumíme,“ řekl Toto Wolff pro Motorsport.com. „Měli jsme pět dní na to, abychom se na to podívali. Máme náznaky toho, co se stalo. U těchto věcí můžete zmírnit některá rizika, ale ještě to není kompletně analyzováno.“

Na otázku, zda je výkon Mercedesu v Monze ohrožen, odpověděl: „Ještě to není úplně jasné. Zítra budeme vědět víc, až vyjedeme na trať. Je to stále neznámá. Musíme je v prvním tréninku dostat na trať.“

Kubica a Pérez se ve Spa vrátili ke starší specifikaci. „Byl to problém s kapacitou. Bylo jich jen šest. Měli jsme náhradní díly, ale nebylo jich dost.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek