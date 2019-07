Mercedes zachránilo vylepšené chlazení

Valtteri Bottas (5./4.)

Páteční přípravy na GP Německa byly co do povětrnostních podmínek extrémní. Teploty vystoupaly vysoko nad 30 °C a jezdci i vozy se ve vzniklé výhni doslova pekli.

„Nepamatuji si, že bych někdy jezdil v takovém horku. Je to obtížnější pro jezdce, ale hlavně pro vozy a pneumatiky. Zejména ve třetím sektoru se pereme s přehříváním. Vůz je pak velmi citlivý, více klouže a když se pneumatika zahřeje o deset stupňů víc, než by měla, ztratíte rázem dvě desetiny.

Myslím ale, že jsme se v horku zlepšili. Kdybychom tu měli stejnou techniku jako v Rakousku, měli bychom dnes velké problémy. Takto jsme mohli odjet několik slušných jízd. Zkoušeli jsme i dlouhé vyjížďky – to hlavně v prvním tréninku, kdy bylo horko menší. Odpoledne jsme se toho dost naučili o pneumatikách a nastavení,“ řekl Bottas.

Lewis Hamilton (3./3.)

Lídr šampionátu si vylepšením tak jistý nebyl. Věří ale, že chladnější počasí o víkendu problémy odstraní.

„Vzhledem k vedru to nebyl optimální den. Jinak to ale šlo celkem hladce. Pneumatikám teploty vůbec nesvědčí, první kola jsou hodně pomalá a obutí dlouho nevydrží. Je to o udržení pneu ve správném výkonnostním okénku. Všichni jsou na tom ale stejně.

Neměli jsme žádné větší problémy, ale nejeli jsme v závodním módu, byť jsme jeli i dlouhé jízdy. Doufejme, že stejné počasí nebude i ve zbytku víkendu,“ prohlásil Hamilton.

Foto: Getty Images / Alexander Hassenstein