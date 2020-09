Mercedes vysvětlil, proč Hamilton v Q2 nakonec přešel na měkké pneumatiky

Sebastian Vettel boural, na trati zavlály červené vlajky a druhá část kvalifikace byla zastavena. Lewis Hamilton v té době neměl na kontě žádný čas. První pokus mu smazali kvůli překročení limitů tratě, druhý pokus zastavily červené vlajky.

Před restartem závodu se na konci boxové uličky vytvořil vláček jezdců, kteří čekali, až bude kvalifikace restartována. Do konce zbývaly 2 minuty a 15 sekund.

Jestli špičkový a drahý vůz formule 1 něco neumí (ve srovnání s klasickými auty), tak stát. Potřebuje chlazení a k tomu je nutné, aby byl v pohybu.

Moderní monopost však nabízí řešení – jezdec může motor znovu nahodit prostřednictvím elektrické energie z MGU-K, jako to udělal Charles Leclerc, když jeho vůz zastavil během Velké ceny Španělska. Pro běžný provoz se to nepoužívá, jedná se o nouzové řešení.

Mercedes tohle ale podle Wolffa nemá. Hamilton tak musel stát v boxech a čekat do poslední chvíle.

„Nemohli jsme ho poslat brzy, protože musíte vypnout auto a restartovat ho přes MGU-K, což je něco, co nemůžeme udělat,“ potvrdil Wolff, kterého cituje RaceFans.

Hamilton nakonec do Q3 postoupil. Kvůli nedostatku času na zahřátí pneumatik v přípravném kole ale Mercedes Hamiltonovi nazul měkkou směs. Brit tak zaútočí na 91. vítězství z pole position, ale odstartuje na měkkých pneumatikách. Verstappen a Bottas budou mít střední pneumatiky.

Měkké pneumatiky mohou být výhodou na startu, ale vydrží kratší dobu. V Rusku navíc na startu funguje jízda v závěsu. Pokud by se před Hamiltona dostal Verstappen nebo Bottas, mohl by to být pro Hamiltona ještě větší problém.