Mercedes vysvětlil, proč Bottasovi nepovolil jinou strategii než Hamiltonovi

Ve Spa si Bottas trochu hrál se svým volantem v době, kdy ještě bylo povolení měnit režimy pohonné jednotky. Tým ho ale velmi brzy usměrnil.

Bottas chtěl nastavit „pozici jedna“, což je vyšší výkon pohonné jednotky, aby se dotáhl na Hamiltona. Podle Mercedesu ale tento režim „nebyl povolen“.

Fina tato informace zaskočila, a tak řekl inženýrovi, že má k dispozici ještě jedno zvýšení výkonu.

„Máme, ale dohodli jsme se, že to nebudeme používat proti sobě,“ reagoval inženýr. „To si nepamatuji,“ odpověděl Bottas.

V Mugellu tým zamítl odlišnou strategii

Podobně dopadl Fin také v Mugellu. Bottas byl závodě opět za Hamiltonem a domníval se, že pouze alternativní strategie mu poskytne šanci porazit šestinásobného mistra světa. Tým to však odmítl. Nyní se hájí tím, že šlo o bezpečnost.

„Očekávali jsme, že před koncem závodu budeme ještě jednou stavět,“ řekl hlavní stratég Mercedesu James Vowles.

„Někde okolo 29., 30. kola jsme si začali všímat vibrací na předních pneumatikách Valtteriho, které byly stále výraznější. Připomínalo to situaci, kterou jsme viděli v Silverstonu (kde došlo u obou jezdců k defektům, pozn. redakce), a tentokrát jsme chtěli zabránit tomu, aby došlo k jakémukoliv incidentu.“

„Místo toho, abychom zavolali do boxů nejdříve Lewise, který měl přednost (jako auto vpředu), zastavili jsme s Valtterim.“

„Zkontrolovali jsme, jaká by byla nejlepší směs, která by vyhovovala této situaci. Vzhledem k tomu, že degradace na středních pneumatikách byla vyšší, než jsme očekávali, a vzhledem k tomu, že tento stint byl o něco kratší, než jsme chtěli, nasadili jsme tvrdé pneumatiky.“

Podle Vowlese by normálně zajel do boxů jako první Hamilton a Bottas by si pak mohl zvolit jiné pneumatiky. „... byli bychom rádi, kdybychom s Valtterim udělali něco jiného. Valtteriho zastávka však nebyla plánovanou zastávkou. Reagovali jsme na problém a v důsledku toho jsme zůstali na bezpečné strategii.“

Bottas ztrácí na Hamiltona 55 bodů, což znamená, že i kdyby Hamilton ve dvou závodech nebodoval a Bottas získal maximum bodů, bude na Hamiltona ztrácet 3 body.