Mercedes vysvětlil důvody Bottasovy dlouhé zastávky v boxech

O šanci zapojit se do souboje o vítězství s týmovým kolegou z Mercedesu Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem přišel Bottas ve 31. kole, kdy se kvůli chybě mechanika obsluhujícího pravé přední kolo zdržel v boxech 10,9 sekundy.

„Valtteri zastavil s autem velmi přesně a hezky, což je pro mechaniky vždy výhoda,“ popsal technický ředitel James Allison při hodnocení závodu.

„Bohužel ale jeden z mechaniků s pistolí začal uvolňovat matici, povolil ji, ale pistoli začal vytahovat příliš brzy, když ještě nebyla matice uvolněna ze závitu. Protože ale při vytahování pistole stále kladla určitý odpor, začala se objímka na pistoli uvolňovat z matice a protáčela se.

„Říkáme tomu obrábění matice, protože se tím obrušují hrany matice a ta se ničí. Je to něco, jako když používáte šroubovák, nemáte jej správně zasazený a trochu tím ničíte drážky šroubu. Pistole tedy při sundávání obrobila matici,“ dodal.

„Znovu ji tedy nasadil, ale pistole rozpoznala, respektive je navržena tak, aby rozpoznala, kdy je hotovo uvolnění a automaticky se přepne do režimu utažení. Když tedy pistoli nasadil na matici, aby dokončil práci a uvolnil kolo, tak pistole už byla v režimu utažení. Místo, aby uvolnila matici, tak ji znovu utáhla. To způsobilo zmatek při tom, co obvykle bývá krásná dvousekundová zastávka. Všechno to ale bylo způsobeno tím počátečním nesprávným nasazením pistole a obráběním matice při sundávání pistole.“

I přes nepovedenou zastávku však Bottas neztrácel naději, že o vítězství může zabojovat.

„Věděl jsem, že po dlouhé zastávce, při které ztratíte kolem 10 sekund, bude v těsném souboji proti Maxovi a Lewisovi těžké tu ztrátu smazat, ale samozřejmě nemyslíte negativně,“ řekl Bottas.

„Snažíte se stále tlačit a vytěžit ze situace maximum. Pak se už ale mnoho věcí nedělo, byl jsem osamocený. Poté to už byl osamělý závod.“