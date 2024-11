Mercedes vstupuje do WEC a vrátí se do Le Mans! Zatím jen s GT3…

O program Mercedesu ve WEC se bude starat italská stáj Iron Lynx, která letos kvůli zákulisním neshodám ukončila partnerství s Lamborghini. Tým, který manažersky vede někdejší závodník Andrea Piccini, nasadí dva speciály AMG GT3 do třídy LMGT3. Prvními dvěma potvrzenými piloty pro vozy #60 a #61 jsou Italové Claudio Schiavoni a Matteo Cressoni.

„Jsme nesmírně pyšní na to, že se stáváme partnery Mercedesu-AMG. Nejsou pouze úžasnou značkou, jsou taktéž velmi motivování a odhodláni udělat vše pro úspěch. S tak kvalitní podporou věřím tomu, že budeme od samého počátku konkurenceschopní,“ uvedl Piccini v oficiálním týmovém prohlášení.

Iron Lynx díky novému partnerství vrátí Mercedes poprvé od ročníku 1999 do Le Mans, Tehdy německá tovární stáj vyslala na trať La Sarthe speciály CLR, které se ovšem zapsaly do historie velmi negativním způsobem. Vozy se vinou konstrukční chyby na dlouhé rovince Hunaudieres vznášely do vzduchu. První hrůznou nehodu prožil Mark Webber už během čtvrteční kvalifikace. Australan se s vozem #4 následně znovu „proletěl“ ještě během sobotního ranního warm upu a jeho posádka do závodu téhož dne odpoledne ani neodstartovala.

Během samotné čtyřiadvacetihodinovky zpočátku probíhalo z pohledu Mercedesu vše poklidně, pak se ale v pětasedmdesátém kolem vznesl do hrozivých salt i Peter Dumbreck za volantem speciálu CLR #5. Dumbreck jako zázrakem vyvázl z děsivého karambolu nezraněn, Mercedes nicméně stáhl ze závodu i zbývající vůz #6 a neslavně tak zakončil jednu éru vytrvalostních závodů. V novém tisíciletí se však „stříbrné šípy“ naplno vrhly na velmi populární „gétéčkovou“ scénu. Na úspěšný vůz SLS AMG GT3 velmi dobře navázal současný model AMG GT3, který má na svém kontě významné tituly i triumfy ve velkých závodech včetně 24 hodin na Nordschleife či čtyřiadvacetihodinovky ve Spa. Příští rok s ním Mercedes bude bojovat o vítězství v rámci třídy v Le Mans a též o značkový titul v celém šampionátu WEC.

Iron Lynx se ještě letos staral o program Lamborghini s jeho hypervozem SC63 LMDh jak ve WEC, tak za Atlantikem v seriálu IMSA WeatherTech SportsCar Championship, tomuto partnerství je ale konec. Italský tým bude příští rok ve WEC přítomen se dvěma Mercedesy pouze ve třídě pro vozy GT3, nicméně už delší dobu se v paddocku spekuluje o tom, že automobilka ze Stuttgartu postaví vlastní hypervůz, s největší pravděpodobností podle technických regulí LMDh. Pakliže Mercedes skutečně přijde s vlastním prototypem, mohl by se Iron Lynx stát jeho plnohodnotným továrním týmem a dostal by tak šanci bojovat o vítězství i mistrovské tituly v absolutním pořadí. Mercedes by do nejvyšší třídy WEC a IMSA mohl vstoupit nejdříve v roce 2026.