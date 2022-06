Mercedes vozem bez bočnic ukázal odvahu, uznává Key z McLarenu

Letošní vozy formule 1 jsou postaveny podle nových technických pravidel, které si kladly za cíl zejména přinést těsnější závodění.

Mercedes se na základě výsledků a výkonů v závodech nedokázal s novými pravidly vypořádat tak jako například další přední týmy Red Bull a Ferrari. Držitelé titulu Poháru konstruktérů z posledních osmi sezón letos zatím stále čekají na první vítězství. Kromě toho má Mercedes stále velké problémy s poskakováním svého vozu.

I přes nedostatky modelu W13 přesto Key vyzdvihuje inovaci, se kterou Mercedes přišel.

„Klobouk dolů, že s tím výkladem přišli a měli odvahu do toho jít,“ řekl Key v podcastu Beyond the Grid.

„Myslím, že je skvělé vidět takovou rozmanitost. Před rokem 2022 byly největší obavy z toho, že všechny vozy budou vypadat stejně. Slýchali jsme to neskutečně často.

„Jak se ukázalo, největší rozdíl mezi jednotlivými vozy byl v bočnicích. A Mercedes šel skutečně do extrému. Myslím, že jsme byli všichni překvapeni, je ale skvělé vidět, že má tým kuráž, že přišel s něčím tak odlišným.“

Mercedes ale zatím s inovativním designem neslavil letos velký úspěch. Maximem pro tým zatím byla dvě třetí místa George Russella a jedno Lewise Hamiltona.

Šéf týmu Mercedes Toto Wolff při posledním závodě v Monaku připustil, že v určité fázi sezóny bude muset tým vzdát vývoj letošního vozu a soustředit se na příští sezónu.

„V určité fázi, pokud stále nedokážeme stáhnout tu ztrátu... to budeme muset vzdát. Pokud bude potřeba se rozhodnout, protože na současném voze už nic nepůjde změnit, ať už jde o architekturu nebo aerodynamiku, pak k tomu rozhodnutí musí dojít. V tomto bodě ale teď nejsme. Alespoň získáme od června více času pro práci v aerodynamickém tunelu,“ řekl Wolff.