Mercedes: Věříme, že poskakování našich vozů ve Spa nesouviselo s technickými novinkami

Mercedes zatím neví, proč měl na okruhu ve Spa problém s tzv. porpoisingem.

Jezdci Mercedesu si po GP Belgie stěžovali na to, že je během jízd ve Spa trápil tzv. porpoising, tedy jev, který způsobuje poskakování monopostu ve velkých rychlostech a se kterým se vloni trápila řada týmů, včetně Mercedesu.

Šéf technické kanceláře Mercedesu Mike Elliott přiznává, že německý tým zatím neví, co tento problém zapříčinilo, ale zároveň věří, že návrat poskakování nebyl způsoben technickými novinkami, které stáj do Belgie přivezla. Mezi vylepšení se mj. řadily upravené bočnice či podlaha.

„Během uplynulého víkendu náš vůz hodně poskakoval. Stěžovali si na to oba naši jezdci a mohli jsme to vyčíst i z dat,“ uvedl Elliott v týmovém videu.

„Poskakování jsme ale viděli i u jiných vozů, takže si myslím, že to souviselo spíše s charakterem okruhu ve Spa. Stejně to bylo i vloni,“ zhodnotil britský aerodynamik.

„Co se rychlosti týká, poskakování rozhodně ovlivňuje výkonnost vozů, protože limituje schopnost jezdců dostat z vozu maximální přilnavost, což má negativní dopad na vyvážení vozu a hledání brzdných bodů,“ vysvětlil Elliott.

„Budeme na tom pracovat. Musíme si položit otázku, jak moc za to mohl okruh ve Spa, na kterém jsme jeli, a nakolik to bylo dáno nastavením. Podrobně se také podíváme na to, zda jsme poskakování nevyvolali upgradem, ale v tuto chvíli věříme, že problém souvisel spíše s nastavením či samotným okruhem.“