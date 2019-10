Mercedes věnoval šestý konstruktérský titul Laudovi

Mercedes tím vyrovnal rekordní sérii Ferrari z let 1999 až 2004. Zároveň se Mercedes stal prvním týmem v historii, který v šesti sezónách po sobě získal titul mezi jezdci i týmy.

Šéf týmu Toto Wolff po závodě tento úspěch věnoval trojnásobnému mistrovi světa Nikimu Laudovi, který v posledních letech u Mercedesu působil jako nevýkonný ředitel a který zemřel v květnu letošního roku.

„Chceme toto věnovat Nikimu, protože byl velmi důležitou součástí od začátku naší cesty a jeho přítomnost byla vždy důležitá jako podpora a tlak, byl to velmi výjimečný člověk,“ řekl Wolff.

„Když jsme se před šesti nebo sedmi lety vydali na cestu, chtěli jsme pravidelněji vyhrávat závody a pak bojovat o šampionát. A teď, o šest let později, je z toho šestý titul v řadě. Jsem velmi šťastný za všechny, kteří se do toho zapojili a za spoustu práce v pozadí, spoustu bolesti, bolestivých okamžiků. Tým se ale vždy dokázal postavit,“ dodává.

„Ten tlak je obrovský, protože si můžete říct 'dobře, bojujete vpředu', pravdou ale je, že si nastavujete vlastní laťku velmi vysoko a když pak nesplníte ta svá očekávání, je to velmi bolestivé. Zvyknete si na to, a to je něco, co řešíme. Učíme se z našich bolestivých zkušeností. Tento tým se stal velmi silným, protože jsme byli schopni se postavit, když se nám nedařilo. Jako dnes ráno (v kvalifikaci), musíme v tom pokračovat.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson