Mercedes ve sprintu rozdělil strategii. Russell těžil na začátku, Hamilton na konci

Mercedes si ze sprintu formule 1 ve Velké ceně Kataru odváží body za čtvrté a páté místo.

Mercedes u svých jezdců pro sprint rozdělil strategii, George Russell do 19kolového závodu vyrazil na měkké sadě, zatímco Lewis Hamilton na střední směsi.

Russell měl díky měkké sadě výborný start a posunul se ze čtvrtého na druhé místo. Po restartu ve 3. kole se dokonce ujal vedení, když předjel Oscara Piastriho.

V 10. kole ale začali mít piloti na měkké sadě problémy a pocítil to i Russell, kterého Piastri dojel a v 11. kole předjel.

V 16. kole si s Russellem poradil už jistý mistr světa Max Verstappen a v posledním kole o umístění mezi třemi nejlepšími Russella připravil jeho krajan Lando Norris.

„Opravdu jsme si to užil. První kolo bylo trochu divoké. Měl jsem šestou zatáčku jako možnost předjíždění jezdců na střední sadě. Věděl jsem, že budu mít na začátku výhodu, takže jsem byl rád, že jsem předjel Piastriho,“ řekl Russell.

„Byl jsem překvapen, jak rychle měkké pneumatiky odešly a měli jsme štěstí, že tam bylo pár přerušení safety carem. Bez nich bychom mohli dojet mimo body. To se může stát během sprintového víkendu, kde máte omezený čas tréninku a nevíte toho moc o pneumatikách. I kdybychom ale nasadili střední sadu, skončili bychom čtvrtí.

„Bylo pozitivní dnes sledovat naši rychlostní převahu nad Ferrari. Byli jsme na stejných pneumatikách jako oni a byli jsme rychlejší. Pro zítřek jsme v dobré pozici, abychom bojovali také s mclareny. Bude to zajímavé také z pohledu strategie.“

Hamilton vydělával v závěru

Zatímco jezdcům na měkké sadě patřil zejména úvod závodu, chvíle pilotů na střední směsi přišla na konci sprintu, kdy byly jejich pneumatiky v lepším stavu.

I díky tomu si v posledních třech kolech sedminásobný mistr světa polepšil o čtyři místa, dvě přitom vydělal až v posledním kole a posunul se na konečnou pátou příčku.

„Na začátku jsem byl na střední sadě celkem pomalý. Věděl jsem, že opotřebení bude vysoké a my se vrátíme do závodu. Věděl jsem, že se budu schopen posunout na páté místo? Ne, celou dobu jsem v to ale doufal,“ řekl Hamilton poté, co do sprintu startoval až z 12. místa.

„Snažil jsem se dostávat svůj vůz do co nejlepší pozice, vyhýbat se problémům a postupně se zlepšovat. Auto je stále obtížné na řízení, ale naše rychlost byla celkově dobrá. Musím ještě zapracovat na kvalifikacích.“